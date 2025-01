reMarkable Paper Pro je digitální zápisník pro náročné

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Zatímco všeobecná filozofie velí zbavovat se papíru a všechny své věci vyřizovat digitálně, někteří stále nedají na dopustit například na rukou psané poznámky. Co když ale můžete dostat to nejlepší z obou světů? Taková je filozofie značky reMarkable, která loni na podzim představila vylepšenou verzi svého zápisníku s názvem Paper Pro.

Jak název napovídá, není to jen další obyčejný tablet, ale něco, co má právě co nejvíce připomínat papír. Pomocí pera tak můžete psát, črtat, malovat pro pocit jako ve skutečnosti i gumovat opačným koncem stylusu. K tomu tato novinka přidává barvy. Kvůli použité technologii jich displej zvládne zobrazit jen devět, a to v tlumených odstínech, ale to stále zapadá to filozofie přístupu, který vás nechce moc rozptylovat.

Novinkou je také systém podsvícení. Je jiný než podsvícení typické pro displeje telefonů. Místo toho přední světlo směruje zdroj světla dolů na obrazovku tabletu, takže se odráží nahoru k vašim očím. Původní tablet ReMarkable odráží pouze okolní světlo, což ztěžuje viditelnost obrazovky v tmavé místnosti. U zařízení Paper Pro to není problém. Jas světla si můžete nastavit, i když stále nebude tak jasný, aby to bilo do očí. Jen natolik, abyste jej mohli používat i za šera.

Všechny tyto změny mají za následek to, že není kompatibilní starší příslušenství, proto se případný přechod prodraží. K základní cenovce kolem 20 tisíc je potřeba přičíst 6 tisíc za pero a případně dalších 6 tisíc za obal. Cena za komplet tak bez problémů převýší 30 tisíc.