Chcete si opravit iPhone svépomocí? Apple vám rád pronajme 35kg kufřík s nářadím

Před pár dny spustil Apple v USA nový Self Service Repair program, který je přímou odpovědí na volání zastánců iniciativy Right to Repair. Osobu neuvedenou do kontextu by tak pravděpodobně napadlo, že si nyní mohou uživatelé snadno nakoupit originální komponenty a v komfortu domova si je (s posvěcenými manuály přímo od výrobce) jednoduše vyměnit, a ušetřit tak za drahý servis přímo od Applu. Není to však tak úplně pravda.

Redaktor MacRumors si na k tomu určených internetových stránkáchselfservicerepair.com zkusil objednat náhradní díl pro svůj iPhone, a ušetřit tak oproti opravě přímo u Applu. K objednání jednoho z více než 200 dílů, které momentálně výrobce nabízí (pro řadu iPhonů 12, 13 a nejnovější iPhone SE), je nejprve zapotřebí prostudovat manuál k vybrané opravě/výměně a také si pronajmout soubor nástrojů, které Apple považuje nutné pro opravu.

Ten se skládá z dvojice kufrů o celkové hmotnosti přesahující 35 kilogramů (kufříky proto mají i kolečka), za což si Apple účtuje v přepočtu zhruba 1 200 korun. Jako zálohu za zapůjčené nástroje však musí uživatelé, kteří si budou chtít provést opravu v domácích podmínkách, uhradit dalších 1 100 amerických dolarů (v přepočtu zhruba 25,5 tisíc korun). Uživatelská výměna je tak rázem podstatně nákladnější, ačkoliv se záloha při vrácení nepoškozeného souboru nástrojů vrací a poštovné jde na vrub cupertinské společnosti.