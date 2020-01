Češi se díky mobilům cítí mladší a ve větším bezpečí, ukázala studie

Chytrý telefon vlastní 80 % online populace zákazníků společnosti Vodafone, což je nejvyšší číslo mezi českými operátory, průměr je 77 %. Vyplývá to z exkluzivní části studie Češi v síti, kterou pro Vodafone zpracovala agentura Kantar a do které se zapojilo 2082 respondentů.

Ze studie například vyplynulo, že třetina Čechů starších 40 let se díky mobilnímu telefonu cítí mladší. A třeba s tvrzením „mobilní telefon zvyšuje můj pocit bezpečí“ souhlasí 58 % Čechů. Jak důležitou roli dnes mobilní sítě a konektivita hrají, ukázala i další oblast studie: čtvrtina respondentů uvedla, že se dostali v uplynulém roce do situace, kterou by bez mobilního telefonu dokázali vyřešit jen s velkými obtížemi, anebo vůbec.

K čemu používáme telefon

Společnost Vodafone také zajímalo, k čemu dnes zákazníci mobilní telefony používají, pokud nejde o klasické telefonování nebo psaní zpráv. Velmi často to v uplynulém roce bylo vyhledávání dopravního spojení (89 % respondentů) nebo navigace na cestě (84 %). Běžně také telefon slouží jako kuchařka a cesta k receptům (64 %) nebo jako alternativa k tištěnému dokumentu, jako je třeba elektronická vstupenka (57 %). K vlastnímu vzdělávání, jako je studium jazyků, mobilní telefon použilo 45 % oslovených.

„K posledním trendům patří také narůstající sledování online streamovacích služeb, a to jak hudby, tak videa. Jde o služby jako YouTube, Spotify nebo třeba Netflix, jednoduše o rostoucí konzumaci obsahu na mobilních telefonech. Také proto nabízíme zákazníkům Vodafone Passy, to znamená sledování i poslech obsahu bez počítání dat,“ vysvětluje Michal Janda, ředitel oddělení produktů a služeb Vodafonu.

Co o nás telefon může prozradit?

Jasná většina oslovených od mobilního telefonu očekává pomoc v nouzi a je ochotná sdílet o sobě citlivé informace. S tvrzením „mobilní aplikace by měly v případě nouze umět předat informace, které o mně ví, policii, záchrance, hasičům“ souhlasí 81 % oslovených. „Tuto tendenci pozorujeme i v aplikaci Záchranka. Lidé si v ní vyplní osobní profil včetně chorobopisu, který se ke zdravotníkům ze 155 dostane jen v případě zmáčknutí nouzového tlačítka. Uživatelé aplikace chápou, že informace o alergiích nebo užívaných lécích může být v kritický moment klíčová“, říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone, která aplikaci Záchranka podporuje už skoro čtyři roky. Dnes má aplikaci, která je k dispozici zdarma, ve svých mobilech více než desetina obyvatel Česka.

Studie se zaměřila na lidi ve věku 16 až 64 let, kteří se k internetu nějak připojují denně nebo téměř denně, proto je řeč o „online populaci“. Ta zahrnuje 83 % populace ve zmíněném věku a tedy v přepočtu 5,6 milionu obyvatel Česka.