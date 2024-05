Uhodnete, kterým značkám smartphonů zůstávají Češi dlouhodobě věrní?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Naprostá většina Čechů používá pro osobní účely výhradně svůj vlastní smartphone, jen 10 % využívá firemní. Zároveň jsme v tomto ohledu výrazně konzervativním národem a dlouhodobě se držíme své značky. 58 % Čechů se opětovně vrací k jedné ze tří nejoblíbenějších značek, zbytek trhu si dělí ostatní výrobci. To vše a mnohem víc vyplynulo z průzkumu, který realizoval mezi více než 1 000 svými zákazníky český e-shop s elektronikou CZC.

Smartphone je každodenní samozřejmostí a do značné míry velmi osobní záležitostí většiny z nás. Celých 77 % oslovených uvedlo, že pro osobní účely využívá výhradně svůj vlastní chytrý telefon. „Důvody vidím dva. Jednak má v telefonu velká část uživatelů uloženo množství velmi soukromých dat a svou roli hraje také fakt, že značka telefonu je pro hodně lidí až srdeční záležitostí. Jen 10 % našich respondentů uvedlo, že pro osobní účely používá výhradně firemní přístroj,“ komentuje Norbert Hrčko, Category Manager společnosti CZC. Pouhá 4 % účastníků průzkumu uvedla, že chytrý telefon pro osobní účely nepoužívá.

Nejčastější srdeční značky v Česku

Průzkum se zaměřil i na to, kterým značkám jsou Češi nejčastěji dlouhodobě věrní. „Výsledky potvrdily naše dlouhodobé prodejní trendy, a sice že na našem trhu jsou aktuálně tři jednoznačně nejprodávanější značky smartphonů. Přesně čtvrtina respondentů je věrná telefonům Samsung, 18 % by nechtělo jiný telefon než Apple a až překvapivých 15 % Čechů se vrací opakovaně k Xiaomi,“ dodává Hrčko. Motorolu označila jako svou oblíbenou značku 3 % a Sony něco přes 1 % a mezi 9 % se dělí příznivci dalších značek. Bez ohledu na výrobce si nový telefon podle průzkumu CZC vybírá 28 % Čechů.

Nový smartphone každé dva až tři roky

Téměř třetina Čechů (30 %) mění zpravidla smartphone do tří let a další skoro třetina pořizuje nový po třech až čtyřech letech používání. 22 % uvedlo, že jim přístroj vydrží většinou čtyři až pět let, a 16 % uživatelů používá smartphone obvykle déle než 5 let.

V tomto kontextu je zajímavé porovnat stáří chytrých telefonů mezi českými uživateli. Čtvrtina si pořídila svůj poslední smartphone v posledním roce, 31 % nakoupilo před jedním až dvěma lety a 23 % používá aktuální model dva až tři roky. „Vysoký zájem v posledních cca dvou letech přičítám mimo jiné zájmu uživatelů o modely vybavené 5G technologií umožňující rychlejší mobilní datovou komunikaci. To by znamenalo, že je trh aktuálně saturován a následující rok až dva budou z pohledu prodeje slabší. Musíme ale vzít v úvahu fakt, že nabídka se rychle mění a nejnovější dobře vybavené modely střední třídy nastupujícího giganta Xiaomi i jiných výrobců se stávají cenově atraktivnějšími, a to může model chování českých uživatelů zásadně změnit,“ dodává Hrčko z CZC.

Nejčastěji měníme mobil kvůli vyššímu výkonu, celé čtvrtině se poslední mobil rozbil

Protože velká část populace využívá aktivně smartphone v průběhu dne v podstatě stále, přichází telefony často k úhoně. Sáhněme si do svědomí – jak často nám samotným padá telefon z ruky? Přesto, že jeho odolnost posilují nejrůznější ochranné prostředky, přes čtvrtina respondentů (26 %) uvedla, že důvodem k pořízení jejich posledního telefonu bylo rozbití předchozího přístroje. Dalších 26 % účastníků průzkumu si nový telefon pořídilo jednoduše proto, že chtělo nový model.

Nejčastějším důvodem pořízení nového chytrého telefonu je nicméně honba za vyšším výkonem. „Pro 41 % uživatelů je důvodem pořízení nového přístroje potřeba vyššího výkonu. Obecně lze říct, že výpočetní výkon většiny moderních přístrojů je na vysoké úrovni. Proto je mezi uvedenou skupinou s velkou pravděpodobností i řada těch, kterým přestala stačit snižující se kapacita baterie a namísto její výměny si prostě pořídili nový model. Také zde jsou nejspíš ti, kteří chtěli telefon s aktuálně nejrychlejším rozhraním 5G pro mobilní datovou komunikaci. A zařadil bych sem i část uživatelů, kteří zaplnili paměť multimediálními soubory, velikost jejich standardně dostupného cloudového úložiště už jim nestačí a nechtějí za rozšíření připlácet. Radši si pak koupí nový telefon, než by trávili hodiny a hodiny času probíráním desetitisíců fotek a videí. Tomu nasvědčuje i fakt, že 13 % respondentů používá i po pořízení nového smartphonu svůj starý přístroj dál,“ konstatuje výsledky průzkumu Norbert Hrčko.