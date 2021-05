Čerstvé rohlíky a flák masa, i to budete moci rezervovat z aplikace Můj Globus

Fotografie: Globus

S objednávkami skrze mobilní aplikaci hypermarkety Globus začaly na podzim, odkdy si mohou lidé jednoduše vybrat a objednat na určitý čas jídlo z jeho restaurací a vyzvednout si ho na k tomu určeném místě. Služba se osvědčila, jen od března si takto zákazníci objednali a vyzvedli 13 tisíc porcí jídel. Brzy bude možné objednat si pomocí aplikace také potraviny z vlastních pekáren a řeznictví Globusu, pilotně se systém zkouší v hypermarketu v Praze Čakovicích.

Před nedávnem došlo k rozšíření rezervací na výběr módního, sportovního, volnočasového zboží, ale také elektra. A ode dneška je možné si ve všech hypermarketech objednat také akční campingové zboží. „Rezervace zboží znamená pro zákazníky zjednodušení nákupu, nemusí si zboží v obchodě vybírat, ale také se nemusí bát, že zboží bude vyprodané, než do obchodu přijdou. Stačí naklikat rezervaci v mobilu a vyzvednout si ji na informacích,“ řekla Adéla Justová z IT produktového oddělení Globusu, která se podílí na vývoji mobilní aplikace od jejího vzniku. Cestou rezervací akčního zboží by se mohla aplikace ubírat i dál. „Do budoucnosti uvažujeme rozšířit rezervace i u dalšího sezónního zboží,“ vysvětlila Adéla Justová.

Používání mobilní aplikace při nákupech v Globusu oproti roku 2019 vzrostlo o 400 % a jen za loňský rok to bylo 200 %.