Globus hlásí úspěch aplikace. Kvůli pandemii je s ní nakupováno 4× častěji

Fotografie: Globus

Mobilní aplikace Můj Globus je už řadu kritických měsíců pomocníkem v bezpečném a rychlém nakupování. Vedle vylepšené funkce Scan&Go totiž nabízí řadu informací i funkcionalit, které zákazníci během pandemických měsíců potřebují. „Například od listopadu si lze ověřit už z domova volnou kapacitu každého z našich hypermarketů, protože dodržujeme nařízení 15 metrů čtverečních na jednu osobu,“ řekla Lutfia Volfová, mluvčí hypermarketů Globus. Hned po této službě aplikace nabídla zákazníkům možnost předem si objednat jídlo z restaurací Globus, stejně jako výrobky z tamější pekárny a cukrárny, které si bez čekání vyzvednou již připravené na určených místech v hypermarketu.

„Všeobecně víme, že zákazníci nechtějí čekat, a to naše aplikace umožňuje. Objednat si jídlo on-line a vyzvednout ho připravené nebo udělat rychlý a bezpečný nákup v hypermarketu, se stalo velmi populární,“ říká Lutfia Volfová. Dokládají to data Globusu. Od začátku situace okolo koronaviru vyskočily objemy nákupů skrze tuto aplikaci o 400 procent. Jde sice o menší nákupy, než je tomu u samostatných skenerů Scan&Go, ale velmi jistý předpoklad je, že používání mobilní aplikace poroste i dál. Pomáhá snadno naplánovat nákupní seznam, sdílet ho, do aplikace se ukládají účtenky, zákazníci v ní mají po ruce slevové kupony, letáky i veškeré informace o cenách a nabídce v hypermarketech Globus. A další zajímavé funkce jako personalizace slevových kuponů se chystají, což je dobrá zpráva pro více jak 200 tisíc lidí, kteří aplikaci Můj Globus mají nainstalovanou ve svém chytrém mobilu a většinou s ní i aktivně nakupují.

Nové funkce nedávno dostaly i známé skenery Scan&Go, ty je možné s aplikací Můj Globus kombinovat. „Technologie jsme propojili. Nákupní seznam si lze udělat v aplikaci, ten se zobrazuje i na displeji nových skenerů. Zde se zboží seřadí dle toho, jak jsou umístěny v daném hypermarketu a po naskenování zboží se položka z nákupního seznamu odškrtne. Tedy stejně jako to umí mobilní aplikace,“ poznamenala Lutfia Volfová.

Stáhnout Můj Globus