Čekají nás telefony ThinkPhone po vzoru legendárních ThinkPadů?

Fotografie: pixabay.com

Když IBM v roce 1992 vyrobilo první přenosný počítač s označením ThinkPad, jen málo koho napadlo, že to bude kult, který vydrží 30 let. I když značku koupilo v roce 2005 čínské Lenovo, snaží se udržovat její základní rysy, jako je klasický design s důrazem na černou a z toho plynoucí strohost až nudnost. Společně s kvalitním zpracováním a výkonem vyšších řad jsou to oblíbené nástroje zejména ve firemním prostředí a obecně pro pracovní nasazení.

Lenovo zkouší svoje štěstí i v oblasti mobilních telefonů. Zajímavá je zejména jeho řada Legion zaměřená na hráče a také tablety. Situaci však komplikuje fakt, že pod Lenovo spadá i další původně americká značka, konkrétně Motorola. U té se zdá, že je v poslední době poněkud více v kurzu, alespoň na evropských trzích. Přesto to však Lenovo s telefony své značky nevzdává a chystá opravdu silný kalibr.

Podle thetechoutlook.com se chystá minimálně jeden ThinkPhone. Dokládat to má uniklá propagační fotografie, na níž je zachycen notebook, právě tento telefon a zřejmě jejich společná nabíječka o výkonu 68 W.

To zapadá i do dříve zveřejněného úniku od @evleaks, který v této souvislosti zmiňoval zařízení s kódovým označením Bronco. Na trh se má dostat jako ThinkPhone a má mít displej AMOLED/OLED s rozlišením 1080p. Jeden z nejvýkonnějších Snapdragonů bude doplněn až 12 GB RAM, 50Mpx primárním, 13Mpx ultraširokoúhlým, 2Mpx hloubkovým a 16Mpx předním fotoaparátem. Dočkat bychom se měli v průběhu roku 2023.