Lenovo láká na ohebný notebook druhé generace

Fotografie: Lenovo

Zatímco u telefonů už jsou ohebné displeje poměrně rozšířené, mezi notebooky jsou to stále počty, na které vám postačí jedna ruka. Jeden z nejvýraznějších počinů v této oblasti předvedlo Lenovo, které svůj ThinkPad X1 Fold slibovalo už od roku 2019. Bohužel epidemie a s ní spojené problémy značně zpozdily uvedení a masovému rozšíření nepřispívá ani cena, která se v českých obchodech pohybuje okolo 80 tisíc korun.

Nic z toho ale neznamená, že by Lenovo koncept opustilo. Naopak video zveřejněné na firemním kanále ukazuje, že se ho chystá i nadále rozvíjet. Společnost nejprve ukazuje evoluci svých produktů: u telefonů je to Razr, jehož legendární verze z přelomu století dostala moderní verzi s ohebným displejem. Podobnou evolucí prochází i notebooky. Od klasického designu přes nejrůznější konvertibilní zařízení až po ty s ohebným displejem.

Součástí videa je také oficiální potvrzení práce na ThinkPadu X1 Fold Gen 2. Co se týče designu, vypadá další verze moderněji díky tenčím rámečkům. Zdá se také, že bude mít systém pantů podobný připravovanému skládacímu telefonu Razr od Motoroly, kterou Lenovo vlastní. To by teoreticky mělo pomoci snížit viditelnost záhybu uprostřed obrazovky a zároveň zlepšit její odolnost.

Zařízení bude podle videa stále dodáváno s Bluetooth klávesnicí, kterou mohou uživatelé umístit na polovinu obrazovky a napodobit tradiční konstrukci notebooku. Hlavním rozdílem u této připravované verze je TrackPoint, ikonický prvek všech klávesnic ThinkPad. O to, zda jej nakonec budete používat, vlastně ani nejde: jeho přítomnost z něj dělá nezaměnitelný ThinkPad. Nejdůležitější je, že ThinkPad X1 Fold Gen 2 bude mít certifikaci Intel vPro a Evo, což s sebou nese určité požadavky na tenké provedení a výkonné procesory. Konkrétní specifikace ani cena nejsou známé, ale je dobrou zprávou, že Lenovo na tuto vývojovou větev nezanevřelo.