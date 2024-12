Motorola na americkém trhu čelí obvinění z porušení patentu společnosti Ericsson

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC) aktuálně řeší spor mezi Lenovem (pod které spadá rovněž Motorola) a společností Ericsson, který by mohl mít zásadní dopad na obchodní aktivity Motoroly na americkém trhu. Podle agentury Reuters soudce ITC během včerejšího jednání na základě šetření rozhodl, že smartphony Motorola porušují patenty švédské společnosti Ericsson, které se vztahují k 5G sítím.

Finální verdikt má být vynesen až v dubnu příštího roku, přičemž žaloba na porušení patentu byla podána už v minulém roce. Lenovo původně odmítlo toto obvinění, nicméně se prozatím nevyjádřilo k nejnovějšímu vývoji, respektive zmíněnému rozhodnutí soudce ITC. Americký trh je přitom pro Motorolu velmi důležitý. Podle agentury Counterpoint měla Motorola ve třetím čtvrtletí 2024 14% tržní podíl, což představuje meziroční nárůst o 21 %, zejména díky úspěchu Moto G Play. Potenciální zákaz prodeje by tak mohl mít výrazný dopad na celou společnost, velmi pravděpodobně by však mohlo dojít k dohodě mezi Motorolou a Ericssonem, která by tento spor urovnala.

Tržní podíl mobilních značek v USA dle Counterpoint

Výrobce Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Apple 55% 53% 62% 52% 52% 53% Samsung 23% 25% 17% 31% 24% 23% Lenovo/Motorola 9% 11% 9% 9% 12% 14% HMD 2% 2% 2% 2% 1% 1% Ostatní 11% 9% 10% 6% 11% 9%

Dodejme, že patentové spory mezi Motorolou a Ericssonem neprobíhají pouze na americkém trhu, ale také v Jižní Americe a Velké Británii. Ericsson byl přitom s žalobou úspěšný v Brazílii a Kolumbii, kde vyhrál a vymohl si zákaz prodejů smartphonů Motorola.