Chcete ultradlouhou výdrž na nabití a zároveň legendární design ThinkPad i funkce? Lenovo přesně tuto kombinaci slibuje díky revolučnímu novému procesoru Snapdragon X Elite. Skutečně vydrží přes 20 hodin, fungují na něm všechny programy a je to stále pravý Thinkpad? Na to vše vám odpovíme v dnešním testu.

ThinkPad T14s Gen 6 je vybaven novým procesorem Snapdragon X Elite od Qualcommu a je to jeden ze zbrusu nových Copilot+ notebooků s umělou inteligencí od Microsoftu, které zahajují novou éru notebooků s Windows, protože se bez problémů mohou výdrží baterie měřit s Macbooky, dokonce je i překonávají. Jaký je nový ThinkPad v praxi a je to skutečně takový zázrak?

Je tohle revoluce? TEST Lenovo ThinkPad T14s G6

Lenovo ThinkPad je pojem, který netřeba představovat. Je synonymem pro pracovní, profesionální notebook, jehož černý design s červeným trackpadem je již doslova ikonický. A ačkoliv si ani Lenovo neodpustilo pár experimentů, jeho spojení s Intelem, občas případně s AMD, se zdálo být neotřesitelné. To sice pokračuje i nyní, ale i Lenovo naskočilo na vlnu Copilot+ notebooků s ARM procesory od Qualcommu, které znamenají revoluci mezi notebooky s Windows. Ty s Intelem dosud nikdy nevynikaly výdrží na nabití, případně to musely dohánět velkými bateriemi, ale to se nyní se Snapdragonem zásadně mění. A Lenovo nyní kombinuje tento revoluční procesor se svým ultimátním pracovním nástrojem v podobě ThinkPadu.

Design a konstrukce: typický ThinkPad

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 si zachovává klasický vzhled ThinkPadů a v podstatě ho na první pohled neodlišíte od předchozí 5. generace, která je rovněž na trhu s procesory Intel a AMD Ryzen. Opět tu máme elegantní, konzervativní černé tělo, které značí práci a účelnost. Konstrukce je z lehkých kovových slitin, konkrétně z hořčíku a hliníku, což zajišťuje nejen odolnost, ale také nízkou hmotnost. Kryt displeje je poté vyztužen uhlíkovými vlákny. Notebook váží pouhých 1,21 kg, což z něj činí ideálního společníka na cesty.

Matné tělo má luxusní, jakoby mírně pogumovaný povrch, který je odolný vůči škrábancům a na dotek se mi tento materiál hodně líbí. Mastnota je na něm ale hodně vidět, takže pokud chcete mít ThinkPad vždy takto krásný, připravte si do cestovní tašky i hadřík, ať můžete často čistit. Oceňuji ikonický výstupek v dolní části krytu, který design nejen ozvláštňuje, ale hlavně jde díky němu velmi snadno notebook otevřít.

Displej: je libo mat?

Zaujmou i tenké rámečky kolem 14palcového displeje, vhod určitě přijde také pant, který dovoluje otevření dokonce o více než 180 stupňů, zhruba o 190 stupňů. Milovníci matných displejů budou jásat, ale kdo chce dotyk, bude si muset počkat, protože Lenovo zatím nabízí jen tuto variantu s nedotykovým displejem. Ten má standardní WUXGA rozlišení (1 920 × 1 200 px), 60 Hz a maximální jas 400 nitů, díky kterému je displej dobře čitelný i na slunci. IPS panel má usedlé a reálné barvy, což je bonus pro každého, komu vadí někdy přesaturované OLED displeje.

Nad displejem pak máme Full HD kamerku, včetně infračervené kamery, díky čemuž se lze zabezpečeně do notebooku přihlásit přes Windows Hello, případně můžete využít čtečku otisku prstů integrovanou do typického kulatého vypínacího tlačítka u klávesnice. Mimochodem, kamerka má, jak je u ThinkPadů zvykem, posuvnou krytku ThinkShutter a díky procesoru Snapdragon zde máme vestavěné studiové efekty, jež výrazně vylepšují kvalitu obrazu, případně nabídnou speciální efekty bez ohledu na to, jakou videokonferenční aplikaci používáte.

Klávesnice a touchpad: ikonický TrackPoint pokračuje

Klávesnice je tradičně jedním z nejlepších prvků ThinkPadů a ani T14s Gen 6 není výjimkou. Nabízí vyšší zdvih, mírně konkávní klávesy a velmi pohodlný a jistý pocit při psaní. Klávesnice je podsvícená ve dvou stupních. A kromě klasického touchpadu tady máme jeden z ikonických prvků ThinkPadů – sytě červený TrackPoint. Možná ho nebudete používat tak často, ale například při omezeném prostoru v taxíku či letadle nebo i při práci v rukavicích je k nezaplacení.

Hardware: poprvé se Snapdragonem

Na palubě nalezneme už několikrát zmiňovaný procesor Qualcomm Snapdragon X Elite ve verzi X1E78100 taktovaný na 3 GHz, což značí slabší verzi z nových procesorů Elite X. Grafický výkon pak dodává Adreno X1-85 a na palubě máme 32 GB RAM a 1TB SSD.

Konektivita a porty: velice univerzální

Pokud jde o konektivitu, ThinkPad T14s nabízí širokou škálu portů, což je velkou výhodou nejen pro firemní uživatele. Najdeme zde dva porty USB-A (až 40 Gb/s), HDMI a dvě USB-C (Thunderbolt 4) s možností připojení 4K monitorů. V menu si můžete i zvolit, že jeden z USB portů zůstane aktivní i po vypnutí notebooku, když z něj chcete nabíjet třeba připojené zařízení. Paráda. Nechybí Wi-Fi 7, zatím ale není k dispozici verze s podporou mobilních 5G sítí, kterou Lenovo slibuje uvést později.

Výdrž baterie: fenomenální výdrž i v praxi

Lenovo použilo Li-Pol baterii s kapacitou 58 Wh a díky procesoru od Qualcommu slibuje naprosto fenomenální výdrž až 21 hodin. To je jedna z největších předností a odlišností oproti notebookům s procesory Intel nebo AMD. A výdrž je skutečně špičková i v praxi. Běžná kancelářská práce s Wi-Fi a jasem displeje na 30 % znamená reálnou výdrž přes 18 hodin, v leteckém režimu dokonce přes 22 hodin. ThinkPady 14s s procesory Intel nabídnou výdrž zhruba poloviční. Na druhou stranu, pokud procesor hodně zatížíte a například upravujete fotografie, editujete 4K video nebo provádíte další náročné operace, jde výdrž dramaticky dolů a při těchto činnostech je výdrž v řádu jednotek hodin podobná jako u notebooků s Intelem. Hodně tedy závisí na tom, jak ThinkPad používáte.

Ano, i takovéto číslo výdrže lze spatřit s aktivním režimem letadlo

Říkal jsem si, že bude mnohem zajímavější vám ukázat, jak je to s výdrží v praxi, když si notebook s sebou vezmu na pracovní cestu. Jak dlouho mi vydrží?

Běžná kancelářská práce znamená reálnou výdrž baterie i přes 18 hodin.

Na letišti jsem opět brzy a notebook otevírám v pět ráno na půl hodiny. Po pár minutách nástupu na palubu opět pracuji, vyřizuji e-maily, ale synchronizuji třeba i 10 GB z cloudu, Wi-Fi tedy rozhodně nezahálí. V práci pokračuji i za letu a pracuji zhruba hodinu a půl v off-line režimu. Na konci letu má baterie stále 85 %, výdrž tak začíná vypadat skutečně excelentně. Čas využívám i v taxíku a opět hodinu a půl pracuji, tentokrát on-line.

První den se mi notebook nepodařilo vybít ani zdaleka

Na veletrhu pak střídavě notebook zapínám pro prezentace, schůzky a vždy jsem online, ještě ve tři odpoledne ale notebook hlásí 67 % baterie. Poté opět pracuji v taxíku i v hotelu a večer mi notebook hlásí 43 % a dle grafu je přesně vidět, že jsem měl obrazovku zapnutou dohromady 9 hodin a 11 minut. Lenovo mi nyní hlásí, že výdrž baterie bude ještě více než 6 hodin. Ačkoliv jsem tedy myslel, že večer budu muset nabít a recenzi zakončím klasickým konstatováním, že se jedná o notebook pro celodenní práci, ThinkPad T14s zvládne očividně mnohem více. A tak jedeme dál.

Lenovo ThinkPad T14s je na cestách jako doma

Druhý den mě čeká přesun z Londýna do Frankfurtu, ráno na letišti City s krásnými výhledy tak znovu hodinku pracuji on-line, poté hodinu v letadle off-line a po výstupu z letadla mám stále 31 %. Kdy se to hodlá vybít, říkám si? Poté využívám opět čas v autě a na akci, kdy dohromady pracuji zhruba hodinu a půl. V průběhu testování auta pak ThinkPad zapínám sporadicky v průběhu dne, čas na pořádnou práci pak je až večer na hotelu mezi osmou a devátou, přičemž v půl deváté večer mi notebook hlásí stále 17 % nabití a 4 hodiny zbývajícího času.

Práci končím ve 23:50 s 10 % baterie, takže ani druhý dne se mi nepodařilo ThinkPad zcela vybít. Dle statistik baterie jsem měl druhý den zapnutý displej 4 hodiny, celkem tedy za dva dny 13,5 hodiny, 20 minut byl pak notebook zapnutý, ale s vypnutým displejem. Dohromady tedy zhruba 14 hodin s tím, že mám ještě zhruba hodinu a půl k dobru.

I v praxi jsem si tak ověřil, že 15 hodin reálného pracovního používání není pro ThinkPad T14s problém a jde o špičkového společníka na cesty, jehož výdrž je naprosto parádní.

Malá nabíječka nabije notebook rychle

A když už je konečně čas notebook nabít, hodí se malá a tenká 65W nabíječka, kterou Lenovo k notebooku dává. Na 80 % se pak notebook nabije za slušných 60 minut, na 100 % pak celkově za 76 minut.

Pokud byste čekali, že díky mobilnímu procesoru bude ThinkPad bez větráčku, tak byste se zmýlili. Naštěstí je po většinu času při kancelářské práci a nastaveném středním nebo úsporném režimu zcela vypnutý, případně se točí tak pomalu, že ho nemáte šanci slyšet. Při náročnějších úkonech se ale ozve šuměním s vyšší intenzitou.

Budou fungovat všechny aplikace?

Určitě vás také zajímá, jak je to u Snapdragonu s kompatibilitou programů, které běží na klasických Windows 11. Já jsem na žádný problém nenarazil. To znamená, že pokud budete notebook používat pro kancelářskou práci, zřejmě bude vše fungovat, jak má. Kancelářský balík, editor fotografií Zoner či Photoshop, různé messengery (Messenger, Whatsapp, Mattermost, Telegram), vše funguje. Nechybí ani automatický emulátor, takže pokud aplikace nepodporuje ARM, ve velké většině případů ji notebook i tak spustí v emulovaném režimu.

Výkon: herní stroj to není, ale komu to vadí?

Kde ale narazíte, to jsou hry. Ty, co najdete ve Windows Store, pochopitelně fungovat budou, ale velká většina PC her už ne. Ostatně k tomu ani není ThinkPad moc určený, a tím se dostáváme i k benchmarkům, které to výsledky i dosaženou snímkovou frekvencí dokazují. Pro hráče má ale Lenovo jiné stroje, toto je pracovní maratonec. Ostatně benchmarky ukazují, že výpočetní výkon je solidní a Snapdragon Elite X překonává v multicore testu třeba Intel Core Ultra 7 155H nebo Intel Xeon X5650.

Benchmark Výsledek FPS 3D Mark Steel Nomad Light 2 197 16,28 3D Mark Steel Nomad 541 5,42 3D Mark Wild Life Extreme 6 455 38,66 3D Mark Night Raid Score 25 547 - Cinebench R23 CPU Multicore 6 997 -

Zhodnocení a závěr: ideální pro profesionály pro práci na cestách

Celkově je Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 vynikající volbou pro ty, kteří hledají spolehlivý notebook s velmi dlouhou výdrží a kvalitním zpracováním. Výdrž baterie mě skutečně ohromila a zároveň jsem byl mile překvapen tím, jak efektivní a rychlý procesor Snapdragon je při běžné práci s Windows. Zároveň jsem nenarazil na žádné problémy s kompatibilitou. Za mě je tedy pro pracovní použití ARMový Snaprdragon X Elite skvělou volbou. Když je navíc zabalený do takto vyladěného profesionálního obalu, jakým je právě ThinkPad T14s, je výsledek skutečně skvělý. A já už se nemůžu dočkat verze s 5G a dotykovým OLED displejem, která bude už skutečně ultimátní. Testovaná verze může být nicméně už teď vaše za 53 tisíc Kč včetně DPH.