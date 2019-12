Na exkurzi v Seiko Advance aneb kde vznikl barevný odstín Midnight Green pro iPhony 11

Tim Cook si v průběhu posledního měsíce letošního roku udělal několikadenní pracovní výlet do Japonska, kde navštívil také jednoho z dodavatelů, který je zodpovědný za dodávání barevných inkoustů. Japonská společnost Seiko Advance, kde byl Cook na exkurzi, totiž stojí za novým podařeným odstínem Midnight Green.

Seiko Advance is a great example of our invaluable suppliers here in Japan. Thanks to their craftsmanship and attention to detail, the gorgeous colors of iPhone 11 Pro really come to life! pic.twitter.com/PFEuXo7Fy0