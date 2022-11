Zákazníci přestanou mít o iPhony 14 Pro zájem, varuje analytik Kuo

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Problémy na straně Foxconnu – jednoho z nejdůležitějších dodavatelů iPhonů pro Apple – se podle známého analytika Kua negativně projeví na poptávce po vlajkové řadě iPhonů 14 Pro během vánočního období. Kvůli přerušení či minimálně zpomalení výroby v návaznosti na přísná protikoronavirová opatření v Číně a také kvůli protestům zaměstnanců očekává, že Apple během Vánoc prodá o 15 až 20 milionů jednotek méně, než se původně předpokládalo. Namísto predikovaných 85 až 90 milionů se tak podle něj mezi zákazníky dostane zhruba 70 až 75 milionů kusů.

iPhone 14 Pro與14 Pro Max在4Q22的總出貨量較預期少1,500–2,000萬部,Apple與iPhone供應鏈因鄭州iPhone工廠工人抗爭而面臨顯著下行風險https://t.co/J6vnDNgKfb — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 29, 2022

Skutečným důvodem, proč ale zákazníci přestanou mít o toto nedostatkové zboží zájem, je podle Kua to, že zkrátka přestanou oddalovat nákup nového telefonu do doby než bude těchto modelů na trhu opět dostatek. To by se mělo teoreticky pozitivně projevit na prodejích ostatních modelů, třeba i konkurenčních značek, jako je Samsung.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro 128 GB Rozměry 147,5 × 71,5 × 7,9 mm , 206 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 200 mAh Kč