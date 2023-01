iPhony 15 se změní k nepoznání, vzhledem mají připomínat konkurenci s Androidem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Do představení nové generace iPhonů stále zbývá několik dlouhých měsíců, zdá se však, že na kontroverzní „leak“ a s ním spojenou senzaci zkrátka není nikdy dost brzy. Nejnovější informace, za nimiž stojí ShrimpApplePro, kterému se v minulosti již podařilo přinést několik ověřených „úniků“, pak hovoří o velkých změnách.

- vanilla 15 will also have curve edges. With dynamic island.

- same dynamic Island cutouts, same Ceramic Shield(it ain’t broke so why bother), source don’t see any difference in the camera hole so probably no upgrade(?) — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023

V několika příspěvcích uvádí, že příští generace iPhonů půjde, co se velikosti týče, ve šlépějích řady 14, dočkáme se tedy dvou relativně kompaktních zařízení, tj. základního iPhonu a modelu s přídomkem Pro + dvou větších s označeními Plus a Pro Max (který by se tentokrát mohl jmenovat Ultra). Velkou změnou by však měly být notně tenčí rámečky kolem displeje a především zaoblené rámečky samotné konstrukce.

Tenčí rámečky kolem displeje se pak budou vztahovat pouze na modely 15 Pro a 15 Pro Max (nebo Ultra), všechny čtyři verze však mají mít zaoblené boky. Teoreticky by tak nová řada mohla vzdáleně připomínat iPhone 5C, jenž byl kdysi nabízen v několika výrazných barevných provedeních a vzhledem i cenou cílil spíše na mladší uživatele. Designové změny by pak mohly připomínat i Apple Watch, jež mají od sedmé generace rovněž tenčí rámečky displeje, které tak plynule navazují na (zaoblené) boky.

All I can say that iPhone 15 now looks more Android than ever. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023

Stejně tak se na všechny čtyři modely podívá Dynamic Island – novinka v podobě pilulkovitého průstřelu představená v loňském roce u verzí Pro. Chybět nemá ani Ceramic Shield pro zvýšenou odolnost. Pokud skutečně dojde k uvedeným změnám, lze předpokládat, že budou iPhony 15 výrazně připomínat Android telefony, pravděpodobně tak přijdou o svůj typický design v podobě plochých rámečků a velkého výřezu pro Face ID.