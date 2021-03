WhatsApp údajně připravuje možnost „sebedestruktivních“ obrázků

Chatovací platforma WhatsApp, která v poslední době bojuje s odlivem uživatelů, v budoucnu možná nasadí funkci „sebedestruktivních“ obrázků. Podle twitterového účtu WEBetaInfo tak bude možné u poslaných obrázků nastavit, aby se po opuštění chatu příjemcem automaticky smazaly. Funkce tak do velké míry připomíná Snapchat, který automaticky mizící obrázky představil již před několika lety. Kdy se v aplikaci tato novinka objeví, prozatím zůstává s otazníkem.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj