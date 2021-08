Android 12 usnadní volání tísňových čísel

Fotografie: Camilo Jimenez, unsplash.com

150, 155 a 158. Tuto trojici krizových telefonních čísel pro Českou republiku se učí už děti v mateřských školkách a každý by k nim měl bez problémů přiřadit hasiče, záchrannou službu a policii. Jenže ve vyhrocené situaci často selže paměť týkající se i tak základních informací. Pak je tu ještě univerzální tísňové číslo 112. Na to se dovoláte ze zamčeného telefonu, dokonce bez SIM karty a po celé EU by jeho operátoři měli vládnout minimálně angličtinou. Přesto však odborníci doporučují jako první sáhnout v našich podmínkách po národních tísňových číslech. Proč? Linku 112 obsluhuje v ČR Hasičský záchranný sbor. V případě žádosti o jiné složky vás dokáže přepojit nebo zprostředkovat vaši žádost, ale to stojí cenný čas. Na lince 155 naproti tomu odpovídá vyškolený zdravotník, který je vám okamžitě připraven pomoci například s resuscitací. Česká aplikace Záchranka navíc společně se spojením hovoru odešle i vaši přesnou polohu.

Zdá se, že podobné úvahy mají v hlavě i tvůrci Androidu, kteří v rámci betatestování Androidu 12 zkoušejí novou podobu vytáčecí obrazovky. Na té je záložka „Emergency“, kde pohromadě najdete všechny nouzové kontakty. Vedle vašeho pohotovostního kontaktu je to i číslo 112 a pak národní tísňová čísla podle lokace, v níž se telefon nachází.

Novinky si zatím všimli čtenáři androidpolice.com ve Francii a Brazílii. Neobjevuje se ale všem s betou 3 Androidu 12, takže Google tuto funkci zatím testuje selektivně.