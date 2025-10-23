Budoucnost iPhonů od Applu? Za dva roky bezrámečkový design, véčko o rok později

I když Apple dosud oficiálně nevstoupil na trh skládacích smartphonů, spekulace naznačují, že společnost plánuje v nadcházejících letech zásadně přetvořit své mobilní portfolio. Po očekávaném debutu modelu iPhone Fold ve stylu Galaxy Z Foldu7, který by měl dorazit koncem příštího roku, se objevují nové, ambicióznější zvěsti o budoucích generacích, které slibují bezrámečkové displeje a dokonce i model ve stylu „véčka“.
První skládací model, iPhone Fold, má údajně nabídnout design připomínající knihu a vybavený ohebným OLED panelem typu LTPO+. Tento displej by měl mít velikost přibližně iPadu mini. Klíčovým prvkem je údajné využití skleněného středového rámu, který by měl pomoci minimalizovat nepopulární rýhu v ohybu displeje, což je běžný problém dnešních skládacích zařízení. Ačkoliv poslední generace například již zmíněného Galaxy Z Foldu7 má ohyb takřka zcela neviditelný.
Zásadní změny se očekávají v roce 2027, kdy má být představen telefon, který se chystá slavit dvacáté výročí iPhonu. Podle těchto zpráv se bude jednat o bezrámečkový iPhone, a to rovnou s označením 20, čímž by došlo k přeskočení pořadového čísla 19. K dosažení vzhledu bez viditelných okrajů má Apple využít OLED panel se čtyřnásobným prohnutím hran (tzv. four-edge bending OLED).
Spekulace od blogovacího serveru Naver (viz blog.naver.com) pokračují s tvrzením, že Apple má na rok 2028 připravené další překvapení, a to skládací telefon ve stylu véčka, který bývá spekulativně nazýván iPhone Flip. Tento model by následoval trend populární u konkurence jako je Samsung Galaxy Z Flip7 nebo Motorola Razr 60 Ultra a měl by lákat na lehký design a zaoblené hrany. Vnější displej by byl pravděpodobně jednoduchý, zaměřený na zobrazování základních informací, notifikací a rychlý přístup k funkcím umělé inteligence.
Všechny informace je bohužel nutné brát s rezervou, neboť nejsou oficiálně potvrzené a ověřené. Vstup Applu do segmentu ohebných telefonů je však nanejvýš pravděpodobný.
Ale my na Androidu to máme už dávno a promakané.
Načíst všechny komentářePřidat názor