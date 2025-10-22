Další zvrat v číslování u Applu? V roce 2027 by měly dorazit iPhony 20

Rok 2027 bude pro Apple rokem velkých oslav, jelikož si iPhone připomene dvacetileté výročí od svého prvního uvedení. A podle nejnovějších zpráv ET NEws (viz etnews.com) se kalifornská společnost chystá tuto událost patřičně zdůraznit nejen výrazným redesignem, ale i změnou v tradičním číslování modelů. Místo očekávaného iPhonu 19 by se Apple mohl rovnou vrhnout na řadu iPhone 20.
Apple se zřejmě inspiruje vlastním historickým precedentem. Podobný krok gigant provedl již v roce 2017 při desátém výročí iPhonu, kdy přeskočil číslo 9 a rovnou představil revoluční iPhone X. Tento model tehdy přinesl zcela nový design, jehož základní prvky (např. systém Face ID a absence rámečků) definovaly podobu iPhonů na mnoho následujících let. Očekává se, že řada iPhone 20 bude představovat další zásadní designový zlom.
Předchozí analytické zprávy i nové úniky hovoří o tom, že iPhone 20 by mohl přinést vzhled „jediného kusu skla“. To by bylo dosaženo zejména implementací bezrámečkového displeje a využitím plynulých, svažujících se linií, díky nimž by se při pohledu zepředu zdál telefon být tvořen pouze skleněnou plochou. Takový posun by znamenal největší vizuální transformaci od dob iPhonu X.
Spekuluje se rovněž o tom, že Apple již v blízké budoucnosti chystá rozdělení své produktové linie, aby se lépe přizpůsobil různým segmentům trhu. Konkrétně se hovoří o tom, že by Apple mohl již příští rok vynechat standardní model iPhone 18. Místo něj by se v nabídce objevily varianty Air a Pro, vedle dlouho očekávaného skládacího modelu iPhone Fold.
Rok 2027 a uvedení iPhonů 20 má přinést další rozdělení časové osy. Základní model iPhone 20 by měl být představen již v první polovině roku, společně s cenově dostupnějším modelem, který je v pracovně označován jako iPhone 18e. Poté, na tradiční podzimní akci, by Apple představil skutečné vlajkové lodě: přepracovaný model iPhone 20 Pro, dále model Air a druhou generaci skládacího telefonu iPhone Fold 2.
V čí pracovně?
