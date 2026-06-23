Budoucí mobily budou ještě svižnější, Samsung představil revoluční čipy UFS 5.0

Nároky na moderní telefony se neustále stupňují, a to hned v několika různých oblastech. Kromě těch na první pohled viditelných, jako je fotovýbava, displej či výdrž na jedno nabití, však ve výsledku hrají velmi důležitou roli i zdánlivé „maličkosti“, jako je typ použitého úložiště. Právě to má totiž zásadní dopad na celkovou svižnost systému, a to především při přesouvání většího množství dat. Dalo by se říct, že dnešním standardem je i u cenově dostupnějších modelů typ UFS 3.0 a vyšší, zatímco u vlajkových lodí je to UFS 4.0. Samsung, jakožto jeden z největších výrobců polovodičů na světě, však nyní představil další velký krok vpřed, kterým je standard UFS 5.0.
Výrobce se chlubí tím, že se jedná o vůbec nejrychlejší úložiště určené pro smartphony a tablety. To by mělo přinést výrazné zlepšení oproti aktuálním úložištím typu UFS 4.x, která najdeme například v sérii Galaxy S26 včetně nejvyššího modelu Galaxy S26 Ultra. Nový typ úložiště UFS 5.0 využívá zabudovaný standard rozhraní od organizace JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) a podle Samsungu zvládne doručit rychlost čtení až 10,8 Gb/s a rychlost zápisu až 9,5 Gb/s. V praxi to znamená více než dvakrát vyšší rychlosti ve srovnání s UFS 4.1, jak ostatně ukazuje přiložená tabulka. Přitom je tento paměťový čip s rozměry 7,5 × 13 × 0,9 milimetru zároveň menší než identický čip od Samsungu s technologií UFS 4.1, a to konkrétně o 16,7 %.
|UFS 4.1
|UFS 5.0
|Rychlost čtení
|4,3Gb/s
|10,8Gb/s
|Rychlost zápisu
|4,3Gb/s
|9,5Gb/s
|Rozměry
|11 × 13 × 1,0mm
|7.5 × 13 × 0,9mm
Kromě kompaktnějších rozměrů mají být nové čipy také o 40 % energeticky efektivnější ve srovnání s UFS 4.1. To by se mohlo velmi pozitivně podepsat na výdrži baterie, zejména pokud v telefonu často přesouváte větší objemy dat. S masovou výrobou by měl jihokorejský gigant začít ve čtvrtém kvartálu letošního roku, přičemž úložiště bude dostupné v různých kapacitách s maximem na hodnotě 1 TB. Kromě nasazení v telefonech či tabletech se pochopitelně může objevit také v laptopech, brýlích pro rozšířenou realitu, nebo teoreticky i v chytrých hodinkách.
„V éře umělé inteligence v zařízení (on-device AI) se paměťová zařízení vyvíjejí v klíčový hnací motor definující zážitky s AI,“ řekl Jangseok Choi, vedoucí plánování paměťových produktů ve společnosti Samsung Electronics. „Tím, že jsme úspěšně pokročili za fázi vývoje prvního řešení UFS 5.0 v odvětví, nastavuje Samsung nový standard pro mobilní úložiště a bude i nadále řídit inovace pro trh mobilních platforem příští generace.“
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