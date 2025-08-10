mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Úložiště UFS 5.0 představeno, je dvakrát rychlejší

Marek Vacovský
1
Úložiště UFS 5.0 představeno, je dvakrát rychlejší
Fotografie: Camilo Jimenez, unsplash.com
  • Nový standard UFS 5.0 téměř zdvojnásobuje přenosové rychlosti až na 10,8 GB/s
  • Nabídne i vyšší spolehlivost a bezpečnost

Organizace JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council, tedy Společná rada pro vývoj elektronických zařízení) představila nový standard Universal Flash Storage (UFS) 5.0, který přináší výrazný skok ve výkonu, efektivitě i bezpečnosti dat. Nová generace úložišť je navržena především pro mobilní zařízení a umělou inteligenci, ale uplatnění najde i v automotive či herních konzolích.


UFS 5.0 téměř zdvojnásobuje sekvenční přenosovou rychlost – dosahuje až 10,8 GB/s, zatímco předchozí generace UFS 4.0 a 4.1 nabízely maximálně 5,8 GB/s.

UFS 5.0 téměř zdvojnásobuje sekvenční přenosovou rychlost.

Nový standard přidává také technologii link equalization, která zlepšuje integritu signálu, a tím i celkovou stabilitu přenosu. Dále zavádí oddělenou napájecí větev mezi fyzickou a paměťovou vrstvou, což snižuje rušení a zjednodušuje integraci do systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost.

Nejrychlejší čip světa pro mobily. Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5
Přečtěte si také

Nejrychlejší čip světa pro mobily. Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5

Zásadní novinkou je i inline hashing, který chrání uživatelská data přímo během přenosu. Tento prvek přináší vyšší úroveň bezpečnosti, což je důležité především u zařízení pracujících s citlivými informacemi, stejně jako pro autonomní systémy využívající umělou inteligenci.

Zde je vše, co jste chtěli vědět o procesoru Xring O1 od Xiaomi
Přečtěte si také

Zde je vše, co jste chtěli vědět o procesoru Xring O1 od Xiaomi

Na vývoji UFS 5.0 se podílela i MIPI Alliance, jejíž nové specifikace M-PHY 6.0 a UniPro 3.0 tvoří páteř datové vrstvy. Díky novému režimu High-Speed Gear 6 (HS-G6) dokáže rozhraní přenášet data rychlostí až 46,6 Gb/s na jednu linku, což umožňuje právě zmíněný efektivní výkon 10,8 GB/s při využití dvou linek.

Qualcomm vyhlašuje válku Intelu a AMD. Nové čipy X2 Elite chtějí být nejrychlejší
Přečtěte si také

Qualcomm vyhlašuje válku Intelu a AMD. Nové čipy X2 Elite chtějí být nejrychlejší

UFS 5.0 každopádně zůstává zpětně kompatibilní s hardwarem určeným pro UFS 4.x, takže výrobci mohou nové moduly nasadit bez zásadních úprav konstrukce zařízení. Přesné datum nasazení do výroby zatím JEDEC neoznámil, ale jak dodává gsmarena.com, první čipy využívající tento standard by se mohly objevit už v příštích generacích vlajkových smartphonů.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Vivo u X300 bude mít 4 Lane UFS 4.1 která nabídne 8.6Gbps.. jinak doufám že když už bude 5ka že 2.2 zruší u vyšší střední třídy a bude jen u low-end.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze