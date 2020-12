Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud se vám líbí staronový design iPhonů 12 (respektive iPadů Pro), mohl by vás zajímat „leak“, podle něhož by mohly mít ploché rámečky také nové Apple Watch. Přestože se jedná prozatím pouze o koncept, mohly by takto (či podobně) Apple Watch 7 skutečně vypadat.