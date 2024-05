Blýská se Sony na lepší časy? Nové Xperie by se o to mohly postarat

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mobilní divizi společnosti Sony se již nějakou dobu nedaří, ovšem přestože se tu a tam objeví spekulace nad, jestli tuto kapitolu japonský výrobce definitivně neuzavře, dočkali jsme se dnes dvojice nových smartphonů. V poslední letech se přitom jedná dost možná o nejdůležitější modely, neboť má Sony údajně problémy i na domácím (japonském) trhu, kde se telefony této značky vždy těšily relativně velké oblibě.

Sony není mainstream, ale trendům již naslouchá

Xperie 1 VI a 10 VI sice spadají do odlišných segmentů, některé prvky však sdílí. Jedná se například o 5 000mAh baterii, odolnost IP65 a IP68 či podporu paměťových karet. Zároveň je patrné, že se v Sony chytli za nos a v některých oblastech přehodnotili dosavadní přístup, který by někdo mohl nazvat jako zkostnatělý.

V případě vlajkové lodě například oceňuji nasazení nového teleobjektivu, který zaujme velmi vysokou 7,1× úrovní optického přiblížení. Snímač je navíc schopen ostřit již ze vzdálenosti 4 cm, a zachytit tak (alespoň dle Sony) parádní makro snímky. V tomto kontextu jsem si vzpomněl na teleobjektiv Viva X100 Pro, který má podobné schopnosti, přestože ani zdaleka nenabídne takovou úroveň přiblížení. Pokud bude nový teleobjektiv Sony Xperie 1 VI alespoň podobně kvalitní jako ten u Viva, může se jednat o zajímavou konkurenční výhodu.

Potěšila mě i délka softwarové podpory. Xperia 1 VI nově nabídne garanci tří velkých aktualizací OS a 4 let bezpečnostních záplat. Podpora tedy vyloženě neohromí, ale zároveň už ani rozhodně není špatná. Ještě více nadšený jsem pak ze stejně dlouhé podpory u značně levnější Xperie 10 VI, na druhou stranu by se slušelo, aby Xperia 1 VI nabídla (v rámci výrazného cenového kontrastu) přeci jen něco víc.

Jedna aplikace místo tří

Zajímavé je rovněž, jak se Sony rozhodlo upustit od nasazení tří samostatných aplikací pro pořizování fotografií a natáčení videa. Zřejmě pochopilo, že naprostá většina uživatelů netráví čas v profesionálním/manuálním režimu, aby si mohla pohrát s nastavením pro co nejlepší výsledky. Od nové (jediné) aplikace pro focení a záznam videa (která však stále disponuje integrovaným režimem Pro) si slibuji větší přehlednost a obecně intuitivnost používání a toto rozhodnutí chválím.

Další velkou změnou je displej Xperie 1 VI, který už nemá filmový poměr 21:9, ale mnohem běžnějších 19,5:9. I u něj lze pozorovat, jak se v Sony rozhodli vystoupit z vlastního stínu a více naslouchat současným trendům a tomu, co většina uživatelů ocení. Navíc konečně došlo k nasazení technologie LTPO, která by měla přispět ke špičkové výdrži. Z hlediska termálního managementu pak potěší integrace odpařovací komory, což je, světě div se, u Xperií premiéra.

Zřejmě jen Sony si troufne v roce 2024 představit smartphone s 60Hz obrazovkou za 10 tisíc Kč.

Méně nadšení panuje okolo Xperie 10 VI, u níž je znatelné, že se jedná v podstatě o kopii předešlé generace s minimem změn. Nejvíc zamrzí pozůstatek v podobě 60Hz displeje, i když je typu OLED a neruší jej žádný výřez či průstřel. Samozřejmě si lze i na 60Hz obrazovku zvyknout, ostatně „základní“ iPhony 15 ji mají také, ale ve světě Androidů je to zkrátka již ostuda a snad jen Sony si troufne v roce 2024 představit novinku s 60Hz obrazovkou za 10 tisíc Kč. I přesto si myslím, že by mohla Xperia 10 VI u zákazníků zabodovat. Cena se drží pod magickou hranicí deseti tisíc korun a lze předpokládat, že výdrž bude i tentokrát excelentní, dle mého názoru i tři dny na plné nabití.

Celkově u mě převažují z dvojice novinek pozitivní dojmy a již nyní jsem zvědavý na to, co nabídne Xperia 5 VI, která by mohla spojit to nejlepší z obou dvou modelů, co se týče výbavy i ceny.

Přejít do katalogu Sony Xperia 1 VI Rozměry 162 × 74 × 8,2 mm , 192 g Displej OLED, 6,5" (? × ? px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh