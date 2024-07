Není pro každého, ale má co nabídnout! Testujeme kontroverzní Xperii 10 VI od Sony

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Málokterá značka vyrábějící smartphony má za sebou tak zajímavou historii jako právě Sony. Kdysi naprosto dominantní výrobce mobilních telefonů světu představil několik klíčových prvků, a přestože má největší slávu už zřejmě za sebou, stále dokáže zaujmout svým netradičním přístupem. Nedávno testovaná Xperia 1 VI se sice displejem více přiblížila ostatním „konvenčním“ vlajkovým telefonům, stále však disponuje slotem pro paměťovou kartu, obrazovkou bez průstřelu a přítomností 3,5mm jacku. V tomto duchu dorazila i Sony Xperia 10 VI, která je svým způsobem věrnější kořenům novodobé série Xperia.

Pochvala za odolnost a design, pohlavek za displej

Zřejmě nejvíce patrné je to při pohledu na displej, který má stále poměr stran 21:9, ovšem stejně jako u Xperie 1 VI by i zde mohlo (či snad mělo) dojít ke změně. Ani ne tak kvůli tomu, aby 10 VI dorovnala 1 VI, ale proto, že je zde pro změnu zkrátka je prostor. A to doslova. Rámečky byly kritizovány už u předešlé generace, ovšem u zařízení představeného v roce 2024 je kombinace tlustých rámečků (přitom ty po stranách nemají žádné odůvodnění) a 60Hz panelu zkrátka ostuda, a nepomůže ani mezigeneračně o něco nižší cena, která se drží těsně pod úrovní 10 tisíc Kč.

Kromě kontroverzního displeje, který mnohé okamžitě odradí (což je nepochybně škoda), má však novinka stále mnoho co nabídnout. Vyznavače „staré školy“ zřejmě nepotěší environmentálně šetrné balení, kde je pouze samotný telefon, nadšeni však budou z dobře fungující čtečky otisků prstů na pravém boku a přítomnosti hned dvou norem zvýšené odolnosti (IP65 a IP68). Telefon sice mezigeneračně trochu přibral (hmotnost vzrostla na 164 gramů), avšak nic to nemění na tom, že se příjemně drží, má nadčasový design a potěší i slot pro nanoSIM a paměťovou kartu.

Pozornější čtenáři si během porovnávání specifikací Xperia 10 VI a předešlého modelu zřejmě všimnou, že k mnoha změnám oproti předchůdci nedošlo. Víceméně jedinou zásadní změnou je implementace nového 4nm čipsetu Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. V tomto kontextu musíme pochválit, že se desítková Xperia konečně naučila 4K video (předešlý čipset jej nepodporoval), prostředí funguje svižně a v kontextu toho, co Sony doposud u svých telefonů předvádělo, si výrobce zaslouží i obří palec nahoru za příslib softwarové podpory po dobu 4 let (konkrétně 4 roky bezpečnostních záplat a 3 velké aktualizace OS, tj. na Android 17).

Každý, kdo mohl desítkovou Xperii používat, byl ohromen výdrží díky úspornému čipsetu a také obří 5 000mAh baterii. A právě na výdrž jsme u novinky skutečně zvědaví, neboť by mohla být ještě lepší, než tomu bylo v minulosti. Čistě teoreticky bychom se snad mohli dostat až na 4 dny používání na jedno nabití, což by byl skutečně rekordní výsledek. To už ale trochu předbíháme... V každém případě platí, že se nás v komentářích můžete ptát na vše, co vás ohledně nové Xperie 10 VI zajímá. Odpovíme buď přímo zde, nebo v připravované klasické recenzi.