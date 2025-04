Ožije odkaz telefonů BlackBerry? V přípravě je mobil s QWERTY klávesnicí

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Klávesnicím na chytrých telefonech definitivně odzvonilo, alespoň se to tak zdálo, když před zhruba 4 lety zcela vyhasla značka BlackBerry. Od té doby o telefonech BlackBerry slyšet nebylo, došlo k odprodání drtivé většiny patentů a kromě příslušenství v podobě klávesnic Clicks, kterou lze připojit k některým iPhonům a telefonům s Androidem.

Dle nejnovějších informací se však zdá, že by pomyslný odkaz telefonů BlackBerry mohl přeci jen ještě ožít. Uživatel coldheartedsigma na komunitním fóru Reddit zmínil, (viz reddit.com), že doposud nejmenovaná britská společnost jedná s investory ve snaze přivést mobilní telefon s QWERTY klávesnicí k životu. Kromě financování bude nezbytné zřejmě jednat i se společností Malikie Innovations, která vlastní práva na značku BlackBerry a především její patenty.

Ona start-upová společnost má jednat výhradně o patentech BlackBerry, což by mohlo naznačovat, že o značce se nejedná a možný budoucí telefon by tak legendární logo kanadské společnosti nenesl. Zachována by ale měla zůstat myšlenka a ovládání mobilu.

K dispozici je dokonce speciálně upravený snímek z údajné prezentace investorům, na kterém lze zahlédnout mobilní telefon s QWERTY klávesnicí a několika málo specifikacemi. Tentokrát je důležitější než kdy dříve zdůraznit, že je nutné jej brát s velkou rezervou. Vzhled mobilu by mohl vycházet z původního BlackBerry Classic, nabídnout AMOLED displej a QWERTY klávesnici. O výkon by se měl starat procesor od MediaTeku s 12GB operační pamětí a možností 256GB, nebo 512GB úložiště. Prostředí má mít implementovanou pokročilou AI. Vidět je možné jediný fotoaparát na zadní straně, kdy se spekuluje o 50megapixelovém snímači od Sony.

V plánech má být dokonce více než jen jeden telefon, avšak vše je nyní v lepším případě v ranné fázi plánování, kdy nejsou zajištěny potřebné patenty a především financování celého projektu. Navzdory tomu, že zájemci by se jistě našli, alespoň dle jistého nadšení na Redditu. Z důvodu prozatím nijak nepotvrzených informací je nezbytné dodat, že případné znovuzrození telefonu s QWERTY klávesnicí je vzdáleno minimálně několik nejbližších let.