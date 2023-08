Bezkonkurenční tarify Vodafonu pro mladé: neomezené množství dat s cenou pod 500 Kč

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podoba tarifů pro mladé #jetovtobě se ode dneška výrazně mění. Nejenže si je nyní může pořídit kdokoliv do 26 let, ale všechny už obsahují neomezený objem dat. Na výběr jsou tři rychlosti stahování a podmínkou už není ani karta ISIC. Ta ale studentům přináší ještě výhodnější ceny, vejdou se i do pětistovky. Noví zákazníci s tarify #jetovtobě mohou získat sluchátka Apple Airpods za 1 korunu.

Kdy jsou mladí lidé se svým mobilním tarifem nejspokojenější? Když mají k dispozici neomezený objem dat a nemusí se tak při připojení „brzdit“. Například klasické telefonování pro ně už zdaleka tak důležité není, ukazují stále silněji průzkumy Vodafonu. Mladé ovšem často limituje omezený rozpočet. Vodafone proto přináší tarify #jetovtobě v nové podobě. Skončila nabídka s konkrétními datovými balíčky, nově jsou všechny neomezené. Ceny jsou přitom nejlepší na trhu a pro mladé lidi dostupné.

Mladiství mají nyní na výběr ze tří tarifů s neomezeným objemem dat.

Mladiství mají nyní na výběr ze tří tarifů jak s neomezeným objemem dat, tak hovorů a SMS, liší se pouze rychlost stahování. Jde o 4 Mb/s, o 20 Mb/s a o neomezenou 5G rychlost. Podmínka pro pořízení tarifů je pouze věk do 26 let včetně. Karta ISIC už potřeba není. Kdo ji ale předloží, získá ještě výhodnější ceny – to v praxi znamená třeba zmíněný neomezený tarif se 4 Mb/s za 487 korun měsíčně. Taková rychlost přitom bez problémů umožňuje například sledovat na mobilu filmy z videotéky Netflix. Kompletní nabídku shrnuje přiložená grafika.

„Mladí věnují svou pozornost kamarádům, planetě, škole, sportu, influencerům a dalším asi 3 361 věcem před tím, než ji budou věnovat nám a našim tarifům. Proto k nim chceme v nabídce i reklamě mluvit naprosto upřímně. Dáváme neomezená data, tři rychlosti a nejlepší cenu na trhu,“ říká Veronika Bolfová, která má nabídku pro mladé ve Vodafonu na starost.

„Pokud bych měla vyzdvihnout jen jeden tarif, jde rozhodně o #jetovtobě Super+ s rychlostí 20 Mb/s, protože s takovým tarifem si můžete pohodlně přes mobilní hotspot připojit třeba i notebook a na něm videohovory. S kartou ISIC tento tarif vyjde jen na 657 korun měsíčně a dává vám svobodu přesunout si svůj pracovní stůl s notebookem a internetem vlastně kamkoliv,“ dodává.

Sluchátka Airpods za 1 korunu

Noví zákazníci, kteří si pořídí tarif #jetovtobě Super+ nebo #jetovtobě Premium 5G, mohou získat sluchátka Apple AirPods 3. generace za pouhou 1 korunu. Jejich aktuální cena přitom jinak přesahuje 5 000 korun. Více o nových tarifech pro mladé najdete na vodafone.cz.