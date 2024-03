ASUS ZenFone 11 Ultra je ve všech směrech lepší, ale také větší. Odpustíte mu to?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Výrobce ASUS se v posledních letech soustředil na kompaktní, přesto vlajkově vybavené smartphony, které disponovaly špičkovým výkonem, ale také relativně příznivou cenou. Podobně jako v případě bezdrátového nabíjení, které ASUS nějakou dobu tvrdošíjně ignoroval s odůvodněním, že důležitější je nasazení co největší baterie, však zřejmě nyní nadešel čas ustoupit požadavkům většiny uživatelů, kteří zkrátka ocení větší displej. Jaké jsou naše první dojmy z nového ZenFonu 11 Ultra?

ASUS ZenFone 11 Ultra se odklání od předchůdců

Balení s krytem, ovšem bez adaptéru

Ačkoliv nový model narost co do rozměrů, velikosti displeje i baterie, samotný obsah balení byl v rámci environmentálních trendů mírně zredukován. V pěkně zpracované krabičce prosté plastových obalových materiálů tak najdeme USB-C/USB-C kabel i kovový nástroj na vytažení slotu pro SIM. Adaptér si zákazníci musí obstarat sami, výrobce však nezapomněl na to přibalit plastové pouzdro či spíše kryt, který dává uživateli přístup k USB-C konektoru i slotu na SIM.

Větší, hranatější, schopnější

Jak již bylo naznačeno v úvodu, ASUS ZenFone 11 Ultra pořádně narostl v oblasti rozměrů i hmotnosti. S rozměry 163,8 × 76,8 × 8,9 mm a hmotností 224 gramů je ve srovnání s loňským ZenFonem 10 (146,5 × 68,1 × 9,4 mm, 172 g) zkrátka výrazně větší i těžší. I na smartphonech tchajwanského výrobce se tak evidentně podepsaly požadavky většiny zákazníků na větší displej, s čímž logicky musely vzrůst i rozměry. Pozitivní je, že odolnost dle IP68 stále zůstává, stejně jako kvalitní haptická odezva.

Telefon rovněž sází na poměrně hranatý design i skutečně netradiční umístění USB-C či slotu pro nanoSIM. V tomto ohledu by se dalo tvrdit, že se svým způsobem jedná o „civilnější“ ROG Phone. Na boku sice nenajdeme sekundární USB-C, avšak i ten dole je netradičně situován po straně. Pro uživatele podle nás z umístění USB-C konektoru žádná praktická výhoda neplyne, nicméně řešení je to zajímavé. Co naopak potěší všechny milovníky hudby, to je stále přítomný 3,5mm jack či tradičně skvěle hrající hlasité reproduktory, na kterých ASUS spolupracuje s firmou Dirac.

Zajímavě působí rovněž fotomodul, v němž nově najdeme také teleobjektiv o rozlišení 32 megapixelů, cloně f/2.4 a se schopností trojnásobného přiblížení. Teleobjektiv rovněž skládá čtyři pixely do jednoho, výsledkem jsou tedy 8Mpx fotografie, jejichž kvalitě jistě napomáhá i přítomnost OIS. U hlavního 50Mpx snímače o velikosti 1/1,56" a cloně f/1.9 pak výrobce spoléhá na 6osou hybridní gimbalovou stabilizaci ve verzi 3.0, která má být ještě schopnější a lépe eliminovat otřesy. Do třetice všeho dobrého zde najdeme 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2, avšak bez podpory automatického ostření.

Špičkový výkon i kvalitní displej

Předešlé ZenFony byly mnohdy kritizovány za tlustší rámečky kolem displeje. To však nelze tvrdit u nového ZenFonu 11 Ultra, jehož rámečky jsou pěkně tenké (1,67 mm) a doprovází je i relativně malý průstřel pro 32Mpx selfie kamerku. Obrazovka má skutečně velkorysou 6,78" uhlopříčku, jedná se o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a schopností vykreslit až 144Hz obnovovací frekvenci, ovšem pouze během hraní her. Standardem je 120 Hz, důležitější je však zmínit, že se jedná o LTPO displej se schopností měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, a šetřit tak energii. Působivý je rovněž maximální jas 2 500 nitů, který umožňuje obrazovku velmi pohodlně používat i na přímém slunci.

ZenFone 11 Ultra se dále může pochlubit špičkovým výkonem, který zajišťuje nejnovější vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaci s až 16 GB RAM LPDDR5X, úložiště může být až 512GB typu UFS 4.0. V rámci nejmodernějších trendů nabízí ZenFone 11 Ultra také několik vychytávek spojených s umělou inteligencí, například překlad telefonických hovorů v reálném čase (v tuto chvíli však mezi podporovanými jazyky není čeština), přepis hlasových záznamů, chytré vyhledávání ve fotogalerii či možnost AI nechat vytvořit vlastní tapetu. Poslední funkci jsme vyzkoušeli, přičemž funguje poměrně dobře, i když se jedná pouze o beta testovací verzi pro novináře a do „ostrého“ provozu se dostane až později.

V návaznosti na špičkový výkon je nutné zmínit také velikost baterie, která činí v tomto případě 5 500 mAh, což je rozhodně nadprůměrná hodnota. ZenFone 11 Ultra by tak měl nabídnout delší výdrž než srovnatelná konkurence. Navíc neschází podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi (první generace) či schopnost až 65W drátového nabíjení. Z dalších vlastností pak rozhodně stojí za zmínku podpora nejnovější Wi-Fi 7 či nasazení ochranného skla Gorilla Glass Victus 2. Telefon dorazil s aktuálním (víceméně čistým) operačním systémem Android 14, výrobce však garantuje bohužel pouze 2 velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což je na telefon s touto cenou v daném segmentu bohužel podprůměrné.

Ceny a konfigurace

Novinka bude na českém trhu dostupná ve dvou paměťových konfiguracích a 4 barevných provedeních (modrém, černém, šedém a oranžovém). Zájemci o verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm zaplatí 25 990 Kč (999 eur) s možností získat v rámci zaváděcí nabídky slevu 1 000 Kč. Ti, kteří sáhnou po 512GB verzi s 16 GB RAM, si musí přichystat 28 990 Kč (1 129 eur) s možností získat v rámci zaváděcí nabídky slevu 2 500 Kč.