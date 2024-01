ASUS nás již několik let zásobuje smartphony ROG, které jsou napěchované speciálními herními funkcemi, zároveň však nikdy nepůsobily příliš „civilně“, což jim možná škodilo. Nejnovější generace přináší v tomto ohledu výraznou změnu, jak se povedla?

ASUS se dlouhodobě řadí k jedněm z mála výrobců, kteří se věnují herním telefonům. Zatímco první modely dávaly každým coulem najevo, že se jedná o herní zařízení a výrobce k nim nabízel i nepřeberné množství příslušenství, nejnovější generace přináší zásadní zvrat. ROG Phone 8 Pro totiž na první pohled vypadá jako „obyčejný“ telefon, i když rozhodně obyčejný není...

Asus ROG Phone 8 Pro je civilní herní telefon s IP68 a bezdrátovým nabíjením

Technické parametry ASUS ROG Phone 8 Pro 512+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,8 × 76,8 × 8,9 mm , 225 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,78" (2 448 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 29 900 Kč

Obsah balení: se vším, co si jen lze přát

Prodejní balení je i tentokrát unikátní a stále platí, že vzdáleně připomíná vesmírnou loď. Kromě speciálního designu však zaujme obsahem, neboť na uživatele čeká hned několik přihrádek s různým příslušenstvím. Kromě samotného telefonu se lze například těšit na 65W adaptér, pletený USB-C/USB-C kabel, ochranný kryt či speciálně tvarovaný nástroj na vytažení slotu pro SIM. Součástí balení je navíc externí chlazení včetně praktického pouzdra.

Líbilo se nám vskutku bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: „civilní“ herní telefon

ROG Phone 8 Pro je vskutku civilně vypadající smartphone, který nedává takřka vůbec najevo své herní DNA s výjimkou několika málo na první pohled viditelných prvků na zádech, netradičně umístěného USB-C na boku doplňujícího již tradičně umístěný konektor na spodní straně či ultrazvukových triggerů. V černém provedení Phantom Black novinka nijak zvlášť nevystupuje z davu a osobně se mi také díky tomu design velmi zamlouvá. Přestože herně vypadající smartphony mohou čerstvé uživatele designem „bavit“, velmi rychle se mohou okoukat, zatímco v tomto případě je design i díky střídmosti nadčasový.

ROG Phone 8 Pro nicméně tak docela nezapomněl na „Republic of Gamers“, odkazem budiž soubor 341 mini LED na zadní straně s označením AniMe Vision. Pomocí nich lze zobrazit nejrůznější animace, třeba GIF či jakýkoliv uživatelem vytvořený nápis. Krásou řešení AniMe Vision je zároveň možnost jej nechat zcela skryté, tudíž o něm nemusí nikdo vědět. Možnosti nastavení AniMe Vision jsou poměrně široké, viz přiložené screenshoty v kapitole o softwaru.

Kromě AniMe Vision je další velkou novinkou zvýšená odolnost. Až doposud se u předešlých generací jednalo o jednu z palčivých oblastí, neboť zvýšená odolnost neodpovídala prémiové ceně. Nyní se výrobce rozhodl přepracovat chlazení, což má za následek zmizení tzv. větrací šachty a zároveň možnost implementace „plnotučné“ odolnosti IP68. Společně s civilním vzhledem a použitými materiály, tedy hliníkovými rámečky a sklem Gorilla Glass Victus 2 na zádech i displeji, je tak v tomto ohledu ROG Phone 8 Pro plně srovnatelný s regulérními vlajkovými telefony.

Hmotnost je mezigeneračně téměř o 10 % nižší.

Z dalších aspektů typických pro telefony ROG neschází již zmíněné USB-C na boku, s jehož pomocí lze pohodlně hrát a zároveň nabíjet, skutečně špičková haptická odezva i možnost připojit přídavné chlazení. Výrobce přitom myslel i na takové drobnosti, jako je zamezení kondenzace vody na zádech v oblasti, kde dochází ke styku telefonu s externím chlazení. Jediným nedostatkem tohoto řešení je snad jen mezigeneračně menší počet triggerů na externím chlazení (dva místo čtyř), i tak má však ROG Phone 8 Pro stále možnost si namapovat ovládací prvky ve hře na ultrazvukové triggery, triggery umístěné na chlazení a pochopitelně i displeji samotném. Hraní je tak velmi komfortní. Poslední předností telefonu, která si zaslouží zmínku v této kapitole, je hmotnost, která činí 225 gramů. Vzhledem k historii telefonů ROG a tomu, že se jedná o herní smartphone, je hmotnost mezigeneračně takřka o 10 % nižší, což přispívá k pohodlnému hraní her, držení a používání telefonu obecně.

Líbilo se nám mezigeneračně výrazně nižší hmotnost

povedený design

podpora externího chlazení

triggery na telefonu i externím chlazení

odolnost IP68

dvojice USB-C

stylové mini LED na zádech

Displej: dejte rámečkům sbohem

Velké změny se odehrály také u displeje, u nějž si lze okamžitě všimnout absence výrazných rámečků. Podobně jako se v minulosti ASUS rozhodl zpřístupnit bezdrátové nabíjení, nyní se v oblasti displeje rozhodl vyhovět těm, kteří považovali tlusté rámečky za obstarožní a nahradil je miniaturním „průstřelem“ pro selfie kamerku. Výsledkem jsou tenké a symetrické rámečky po celém obvodu hodné moderního smartphonu, což hodnotím jednoznačně pozitivně. Obavy ze selfie kamerky, která by mohla zakrýt ovládací prvky, jsou rovněž liché, neboť lze v případě potřeby softwarově posunout zobrazovanou oblast, a vykouzlit tak virtuální rámeček. Každý si tedy přijde na své.

U smartphonů ROG není zároveň příliš velkým překvapením, že zde máme čest s tím nejlepším, v tomto případě 165Hz LTPO AMOLED zobrazovacím panelem s jemností 388 PPI. Špičková je rovněž maximální světelnost 2 500 nitů či ochrana v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2. Drobnou výtku tak lze mít snad jen k občas trochu zvláštně fungující automatické regulaci, která nechávala displej o něco více tmavý, o nic závažného se však nejednalo.

Pochválit lze rovněž čtečku otisků prstů, která je optického typu, a ano, k úplné dokonalosti schází snad jen její ultrazvuková alternativa, nicméně i toto řešení funguje spolehlivě. Reakce na přiložení prstu jsou velmi rychlé a čtečka funguje spolehlivě, není si tedy nač stěžovat. Zajímavým nedostatkem, který by mohl někoho zamrzet, je pak absence Dolby Vision, na druhou stranu neschází ochrana očí od modrého světla či schopnost (díky technologii LTPO) měnit automaticky obnovovací frekvenci v rozmezí 1 až 120 Hz.

Líbilo se nám parádní 165Hz obrazovka s vysokým jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

mezigeneračně výrazně tenčí rámečky

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: úchvatné stereo

Kromě obrazovky je tradičně velkou předností smartphonů ROG zvukový systém skládající se z dvojice hlasitých reproduktorů a 3,5mm jacku. ROG Phone 8 Pro je mimochodem jedním z důkazů, že lze 3,5mm jack vměstnat i do telefonu rozměrů moderních vlajek, jehož útroby jsou vyplněné výkonným hardwarem i efektivním chlazením. Hraje famózně a je jasně nad průměrem smartphonů s Androidem. Zvuku neschází basy a různé možnosti nastavení. Na jeho odladění se podílela společnost Dirac a v nastavení najdeme i pokročilý ekvalizér. Samozřejmostí jsou také všechny moderní kodeky pro bezdrátový přenos, jako je například aptX HD, aptX Adaptive nebo aptX Lossless.

Líbilo se nám skvělé hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: 4nm čipset od Qualcommu

O výkon se stará výkonný Snapdragon 8 Gen3, tedy v současnosti nejlepší 4nm čipset od Qualcommu, jemuž dělá společnost 24 GB RAM a 1TB úložiště. Pochopitelně se jedná o velmi rychlé paměti typu LPDDR5X, respektive UFS 4.0. Z pohledu výkonu si tak rozhodně nelze nač stěžovat, to stejné přitom platí i pro velmi efektivní chlazení. Jak bylo již zmíněno, výrobce upustil od tzv. větrací šachty, která byla v minulosti napojena na externí chlazení, přesto je schopnost udržet nízkou teplotu ještě lepší. V aktuálních klimatických podmínkách jsem se tak při hraní titulů, jako je Call of Duty, GTA San Andreas či Genshin Impact, nesetkal s žádným výrazným zahříváním.

Líbilo se nám brutální výkon

efektivní chlazení

Výdrž baterie: nabíjíme bezdrátově

V oblasti baterie došlo k „menšímu“ kompromisu, neboť se kapacita snížila na 5 500 mAh, odměnou je však nově přítomnost bezdrátového nabíjení. To doposud smartphonům ROG scházelo a jsem velmi rád, že ASUS stanovisko přehodnotil, podobně jako kdysi u ZenFonů, a pochopil, že uživatelé spíše přimhouří oko nad o něco menší (avšak stále velkou baterií) než nad chybějícím bezdrátovým nabíjením, které se zkrátka za tuto cenu sluší mít.

Pokud bude pro nového majitele hrát prim stále drátové nabíjení, potěší možnost rychlého nabití z 0 na 100 % přibližně za 40 minut či možnost limitovat maximální úroveň nabití například na 80 nebo 90 %, a šetřit tím tak baterii z hlediska dlouhodobé životnosti. Jediné, co novinka nepodporuje, je reverzní bezdrátové nabíjení, takže například sluchátka či hodinky si přes záda smartphonu nenabijete. Drobnou výtku lze mít rovněž k absenci standardu Qi2, který už proniká mezi telefony i různé příslušenství, vyloženě vyčítat to však ROG Phonu 8 Pro nelze.

Samotná výdrž se bude pochopitelně odvíjet od způsobu používání, což znamená, že při náročné herní seanci můžete telefon vybít v rámci jednotek hodin, ale při běžném používání v kombinaci s občasným hraním vám může novinka zvládnout také 1,5 až 2 dny na plné nabití.

Líbilo se nám velmi svižné drátové nabíjení

konečně podpora bezdrátového nabíjení

dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám potěšilo by reverzní bezdrátové nabíjení

Konektivita: dvě nanoSIM, avšak bez eSIM

ROG Phone 8 Pro je mistr v oblasti konektivity, neboť podporuje nejnovější Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a pochopitelně také veškeré navigační služby, jako je GPS, GLONASS, Beidou, Galileo či NavIC. Vzhledem k obrovskému úložišti a trendu posledních let zřejmě nepřekvapí absence slotu pro paměťové karty. Trochu mě však zaskočila absence eSIM, přestože čipset technologii podporuje. Přítomnost dvou nanoSIM slotů si zaslouží pochvalu, přesto by se však na cestách mohla podpora eSIM hodit.

Líbilo se nám kvalitní konektivita včetně Wi-Fi 7

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

Fotoaparát: lepší než kdy dřív

Výrobce se u této série zaměřil rovněž na fotovýbavu, která doznala značného vylepšení. Na zadní straně konkrétně najdeme 50Mpx 1/1,56" snímač s clonou f/1.9, PDAF ostřením a gimbal OIS, dále 32Mpx trojnásobný teleobjektiv (rovněž s OIS i PDAF) a nakonec 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 120 stupňů. U něj lze vytknout chybějící automatické ostření, s nímž by mohl jinak posloužit také jako makro senzor. Kromě upraveného hardwaru se navíc zdá, že výrobce zapracoval i na softwaru, jenž stojí za zpracováním výsledných snímků, ostatně na něm se podílí i samotná jednotka ISP z použitého čipsetu.

Výsledky jsou mezigeneračně rozhodně lepší a platí, že za dobrého světla lze zachytit velmi pěkné snímky. Ostatně špatně si nevedl ROG Phone 8 Pro ani v interiéru, který je mnohem náročnější. Snímky z obchodního domu s nábytkem sice dávají znát jistou úroveň šumu, záběry však působí přirozeně a zachovávají si dostatek detailů, ať už fotíte na hlavní snímač, teleobjektiv nebo ultraširokoúhlý objektiv. Dobře funguje rovněž nastavení expozice, avšak z některých záběrů je patrné barevně mírně odlišné podání ultraširokoúhlého objektivu (spíše do studenějších tónů) oproti teplejší žluté u hlavního snímače a teleobjektivu.

ASUS ROG Phone 8 Pro 4K 30 FPS

ASUS ROG Phone 8 Pro 4K 60 FPS

ASUS ROG Phone 8 Pro 8K 24 FPS

Velkého zlepšení se bohužel naopak nedočkalo video, kde nastavení expozice již není příliš spolehlivé, navíc je úprava expozice i poměrně pomalá. Konkrétně u selfie kamerky, která je průměrná či spíše podprůměrná, je pak dokonce možné nahrávat pouze ve Full HD nebo HD rozlišení, což je rozhodně škoda. Na hlavní snímač pak i v 8K ve 30 FPS, i když tato funkce u mobilů podle mě stále nemá příliš velký smysl.

Líbilo se nám mezigeneračně lepší fotovýbava

poradí si i s horšími světelnými podmínkami

Nelíbilo se nám obecně slabší kvalita videa

nižší kvalita selfie kamerky, která zvládá jen Full HD záznam

potěšilo by AF u ultraširokoúhlého objektivu

Software: odpovídá ceně?

Pokud budeme na ROG Phone 8 Pro nahlížet jako na jediný „plnotučný“ herní smartphone na českém trhu, nemá nad softwarovou podporou zřejmě smysl hořekovat, ovšem s přihlédnutím k ceně je jednoduše kratší, než by být měla. Výrobce konkrétně slibuje dvě velké aktualizace systému a 4 roky bezpečnostních záplat. V době testování (polovina ledna) obsahovala novinka prosincové bezpečnostní záplaty a Android 14, dostat bychom se tedy měli minimálně na Android 16. S přihlédnutím k tomu, co umí novodobé Pixely, iPhony či jihokorejská konkurence i ve výrazně nižších cenových hladinách, je to ale rozhodně málo. Dokonce i čínské značky nabízí u levnějších telefonů delší podporu, ASUS se tedy snad v tomto ohledu polepší.

Kde naopak není příliš mnoho prostoru ke zlepšení, neboť v tomto ohledu dosáhl snad již pomyslné dokonalosti, jsou herní funkce. Ty se i tentokrát nachází v rozhraní Armoury Crate, kde lze kromě AniMe Vision nastavit také výkon, chování triggerů, namapovat intenzitu vibrací a mnohé další. Na své si tak přijdou i ti nejnáročnější hráči. Systém jako takový pak běžel pěkně svižně a během zhruba měsíčního testu obdržel telefon i několik aktualizací.

Líbilo se nám svižný chod

propracované herní funkce

Nelíbilo se nám kratší softwarová podpora

Zhodnocení

ROG Phone 8 Pro je bezpochyby nejlepším herním smartphonem, který kdy ASUS představil, a to nejen kvůli tomu, že je nejnovější, ale především díky výraznému designovému posunu, jenž chválím, integraci bezdrátového nabíjení, odolnosti IP68 či ztenčení rámečků kolem displeje. Přitom se mu povedlo uchovat všechny výhody pro ROG typické, jako jsou triggery, podpora externího chlazení, 3,5mm jack, speciální herní funkce a mnohé další. Drobnou výtku bych novince udělil za chybějící podporu eSIM, větší pak za délku softwarové podpory, která by zkrátka měla být delší. I tak ale mohu novinku vřele doporučit, protože žádný lepší herní telefon v českých luzích a hájích zkrátka nenajdete.

Konkurence

Ačkoliv nás dělí od představení nové řady Galaxy S24 jen jeden den, zájemci o ROG Phone 8 Pro mohou zvážit nákup Galaxy S23 Ultra. Tento telefon nabídne rovněž velký displej i špičkový výkon, má však také delší softwarovou podporu či lepší fotovýbavu. Na druhou stranu se budete muset obejít bez 3,5mm jacku, ultrazvukových triggerů, externího chlazení a dalších herních vychytávek.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 1024+12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Konkurencí pro ROG Phone 8 Pro je rovněž iPhone 15 Pro Max. Důvodem přitom není ani tak fakt, že se jedná o největší a nejlepší iPhone současnosti, nýbrž jeho schopnost rozběhnout i velké AAA videoherní tituly, což ROG Phone neumí a například takový Resident Evill Village si na něm zkrátka nezahrajete.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz