asus-zenfone-11-ultra

Novodobé ZenFony bodovaly především kompaktními rozměry, v mnoha směrech vlajkovou výbavou a také relativně přívětivou cenou. ZenFone 11 Ultra však však přešel na novou strategii, která má reagovat na aktuální poptávku po spíše větších telefonech.

Jako dlouholetého příznivce ZenFonů, zejména těch kompaktních, mě zaskočila zpráva o příchodu ZenFonu 11 Ultra. O návratu kompaktní vlajky (ZenFonu 11) v tuto chvíli výrobce mlčí a těm, co jsou seznámení s herní řadou ROG Phone 8, je zase hned na první pohled jasně, že ZenFone 11 Ultra je jejich „civilnějším“ provedením. S nárůstem úhlopříčky displeje, kapacity baterie i celkových rozměrů navíc přišlo i cenové navýšení. Je tedy vlastně vůbec ještě o co stát, nebo zde máme jen další vlajkové „pádlo“ s Androidem?

Obsah balení: nově již bez adaptéru

Také ASUS naskočil na environmentální vlnu a do balení již nedodává napájecí adaptér. Na zákazníky zde však stále čeká USB-C/USB-C kabel a překvapivě i plastový kryt černé barvy.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: ROG Phone 8 v bledě modrém

Jak již bylo zmíněno, ZenFone 11 Ultra je konstrukčně shodný s řadou ROG Phone 8, která působí o dost civilněji oproti předchůdcům. ZenFone 11 Ultra je tak svým způsobem ještě civilněji vypadajícím provedením, které v testované bledě modré verzi vypadá hezky, ale zároveň i relativně nudně. Výrobce s designem nijak neexperimentoval (pomineme-li nárůst rozměrů) a ty, kteří nejsou seznámeni s ROG Phony 8, zaujme snad jen netradiční rozložení prvků na spodní straně, kde je USB-C na boku, nikoliv uprostřed, jak je běžné.

Největší přednost předešlých generací, tedy kompaktní rozměry ve vlajkovém segmentu, je ta tam. Co však zůstalo, to je velmi kvalitní haptická odezva či odolnost IP68. Telefon se však logicky již tak příjemně nedrží v dlani a na možnost komfortně dosáhnout palcem bez přehmatávání od spodního rohu do oblasti horního rohu (či horní části displeje obecně) můžete rovněž zapomenout, a to i v případě, že máte větší dlaně. Slot dole pak pojme až dvě nanoSIM, zařízení však nepodporuje eSIM a pochopitelně už ani paměťové karty.

ASUS ZenFone 11 Ultra lze pochválit za nasazení ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus 2 na zádech, která mají matnou povrchovou úpravu, tudíž na nich neulpívají otisky. Celkově jsem však z designu novinky trochu zklamaný a domnívám se, že budou i příznivci předchozích ZenFonů, jejichž srdce plesá pro kompakty.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP68

praktická matná záda

kvalitní haptická odezva

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

design, který příliš neosloví

Displej: větší a s tenčími rámečky

S nárůstem rozměrů jsme se logicky dočkali také většího displeje, který má nyní 6,78". Pouze větší uhlopříčkou však naštěstí proměna nekončí, neboť ASUS rovněž nasadil panel s výrazně tenčími rámečky, které byly u předešlých generací relativně tlusté. Těšit se tak můžete na parádně velkou obrazovku s maximálním jasem až 2 500 nitů, tedy i skvělou čitelností během těch nejnáročnějších světelných podmínek. Dostačující je podle mě i rozlišení 2 400 × 1 080 pixelů, ačkoliv na mnohé konkurenční vlajkové telefony v tomto ohledu novinka ztrácí.

Dalším plusem ZenFonu 11 Ultra je příjemně vysoko umístěná čtečka otisků prstů. Ta je sice pouze optického typu a rozhodně by bylo chvalitebné, kdyby zde ASUS nasadil (také vzhledem k ceně) ultrazvukovou čtečku, avšak i přesto funguje spolehlivě, rychle a nemám k ní žádných výhrad. Neschází ani podpora HDR10+, k Dolby Vision ale novinky nepodporuje. O ochranu panelu se pak stará sklíčko Corning Gorilla Glass Victus 2. Za zmínku stojí rovněž až 144Hz obnovovací frekvence, která je však dostupná pouze při hraní (podporovaných) her, jinak je maximem 120 Hz. Důležitější je tak rozhodně přítomnost technologie LTPO OLED, která umožňuje snížit obnovovací frekvenci až na úroveň 1 Hz.

Líbilo se nám vysoce kvalitní LTPO OLED panel

tenké rámečky + příjemně umístěná a spolehlivá čtečka

bezproblémový jas a až 144Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám rád bych větší ultrazvukovou čtečku

Zvuk: pořádné stereo

V oblasti reproduktorů ASUS vždy bodoval a u novinky tomu není jinak. Těšit se lze na velmi kvalitní a hlasité stereo reproduktory, které ladila společnost Dirac, jejíž ekvalizér můžete dohledat v nastavení zvuku. Velkou konkurenční výhodou může být rovněž 3,5mm jack pro připojení sluchátek či třeba mikrofonu.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: více než dostačující

Po hardwarové stránce neponechal ASUS nic náhodě a ZenFone 11 Ultra dostal do vínku špičkový Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaci s až 16 GB RAM LPDDR5 a až 512GB úložištěm UFS 4.0. Z hlediska výkonu tak novinku nic nezaskočí a je zřejmé, že i za několik let bude mít stále dostatečně výkonný hardware na hraní her i svižný chod systému. Výhodou je rovněž velmi schopné chlazení, které ocení především hráči.

Líbilo se nám špičkový výkon

velké úložiště i RAM

Výdrž baterie: špičková kapacita i různé způsoby nabíjení

Co ZenFone 11 Ultra ztrácí v jiných oblastech, k nimž se ještě dostanu, se snaží dohnat kromě výkonu také velkou baterií, jejíž kapacita 5 500 mAh je rozhodně nadprůměrná. V průběhu testování jsem se tak bez problémů pohyboval na úrovni dvou dnů na nabití, ale věřím, že by bylo možné se dostat i na dva a půl dne. Co se nabíjení týče, činí maximum 65 W, což se na první pohled nezdá jako mnoho, avšak nabití z 0 na 60 % trvá velmi solidních 35 minut, na 85 % 50 minut a plné nabití něco málo přes hodinu. K dispozici je také 15W bezdrátové nabíjení, avšak bez podpory standardu Qi2. Bohužel stále schází i reverzní bezdrátové nabíjení. Chvalitebná je naopak možnost limitovat úroveň nabití například na 80 nebo 90 %.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2 a reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 7 na palubě

Novinka se chlubí nejmodernější konektivitou Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, pochopitelně i GPS, GLONASS, Beidou, Galileo či NavIC. Kromě již kritizované absence eSIM nelze v podstatě nic vytknout, naopak může někoho potěšit například možnost podrobného nastavení hotspotu.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: jednoduše zklamání

Zatímco u ROG Phonů 8 došlo v oblasti fotovýbavy k celkem velkému posunu a zároveň se stále jedná primárně o herní zařízení, tudíž je možné přimhouřit oko nad fotoschopnostmi, u ZenFonu 11 Ultra jsem z fotovýbavy poměrně zklamán. Složení senzorů je totiž identické právě s ROG Phony 8 a situaci se ASUS nesnaží ani zachránit schopným postprocessingem. Výsledkem jsou bohužel fotografie, které by bylo možné zachytit i dvakrát či třikrát levnějším smartphonem, což je na vlajkový model velká škoda.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.0 Označení snímače Sony IMX890 OmniVision OV13B OmniVision OV32C OmniVision OV8856 Velikost snímače 1/1,56" 1/3" 1/3,2" 1/4" Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm 1,12 µm Ohnisková vzdálenost (rozsah) 24 mm 13 mm 72 mm 22 mm Typ ostření PDAF fixní PDAF fixní Optická stabilizace ano ne ano ne

Samotné nasazení teleobjektivu je rozhodně pozitivní, avšak kvalitou příliš neoslní, ostatně podobně jako zbytek senzorů. Snímky jsou velmi často neostré, mají špatně nastavenou expozici a telefon se snaží i příliš násilně digitálně doostřovat, což ve výsledku ničemu nepomáhá, právě naopak. Chválit lze snad jen relativně podobné barevné naladění snímačů či gimbalovou stabilizaci, to ale bohužel na telefon této ceny rozhodně nestačí. To, že ZenFone 11 Ultra není příliš schopným fotomobile, dokazuje i nepříliš kvalitní video obecně či omezení natáčet maximálně ve Full HD na selfie kamerku a teleobjektiv.

ASUS ZenFone 11 Ultra 8K 24 FPS

ASUS ZenFone 11 Ultra 4K 30 FPS

Líbilo se nám gimbalová stabilizace

Nelíbilo se nám podprůměrná kvalita snímků

na selfie a teleobjektiv max. Full HD video

Software: neodpovídající ceně

Po slabé fotovýbavě budu kritizovat také v oblasti softwaru, respektive softwarové podpory, která u ASUSu v poslední době není kdovíjaká a výrobce se evidentně ani nesnaží si napravit reputaci. U novinky, tedy telefonu, který v paměťově vybavenější variantě, atakuje hranici 30 tisíc Kč, garantuje ASUS pouze dvě velké aktualizace, což je tristní. 4 roky bezpečnostních aktualizací jsou již lepší, otázkou je však, jak často budou chodit, protože i na konci března 2024 měl ZenFone 11 Ultra stále prosincové, což by se u vlajkových telefonů dít nemělo.

Systém jako takový sice mohu pochválit za svižnost (jedná se v podstatě o čistý Android) i některé pěkné vychytávky od ASUSu, ale jen to bohužel nestačí. Výrobce se rovněž neangažuje v moderní oblasti AI, kdy našince bude zajímat snad jen možnost pomocí AI tvořit tapety. Z dalších funkcí, které jsem mohl zkoušet v rámci novinářské verze (mezi veřejnost se dostanou později, ale není jasné kdy), lze zmínit AI překladač hovorů (bez podpory češtiny) či třeba AI rušení šumu. Pokud byste tak čekali například AI úpravu fotografií, budete se muset poohlédnout jinde.

Líbilo se nám svižný chod systému

Nelíbilo se nám podprůměrná garance softwarové podpory

nevyužitý potenciál AI funkcí

Zhodnocení

Přestože ZenFone 11 Ultra boduje v oblasti výkonu, displeje, baterie či zvuku, jako celek jej lze s přihlédnutím k ceně možné „doporučit“ snad jen ultraskalním fanouškům značky. Fotovýbava je zklamáním, stejně jako garance softwarové podpory, která je lepší i u výrazně levnějších smartphonů. V kombinaci s nepřiměřeně ambiciózní cenou a faktem, že zmizela jedna z hlavních předností předešlých ZenFonů, tedy kompaktní rozměry, to bude mít na trhu ZenFone 11 Ultra velmi těžké.

