ASUS se vrací k tabletům. Novinka Pad láká špičkový OLED displejem

Asus se po několikaleté odmlce vrací na trh s klasickými tablety a představuje novinku s jednoduchým označením ASUS Pad, nesoucí kódové označení T3201M5A. Zařízení láká především na pokročilé zobrazovací technologie, velmi tenkou konstrukci a nasazení nejnovějšího operačního systému Android 16. Výrobce se u tohoto modelu zaměřil na mobilitu a multimediální zážitek, přičemž hardwarová výbava řadí tablet do vyšší střední třídy.
Hlavním prvkem celého zařízení je jednoznačně dvanáctiapůlpalcový displej s netradičním poměrem stran 3:2. ASUS zde vůbec poprvé nasadil technologii tandemového, neboli dvouvrstvého OLED panelu. Tato konstrukce spočívá v naskládání dvou emisních vrstev na sebe, což v praxi přináší výrazně delší životnost obrazovky a vyšší energetickou efektivitu ve srovnání s běžnými OLED displeji. Displej disponuje jemným rozlišením 2.8K, což představuje 2800 x 1840 pixelů, a nabízí vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz. Typický jas dosahuje hodnoty 600 nitů a díky minimálním rámečkům zabírá displej 92 % čelní strany.
Uvnitř tabletu tepe moderní 4nm procesor MediaTek Dimensity 8300, který doplňuje operační paměť o kapacitě 8 GB RAM typu LPDDR5X. Pro uživatelská data bude k dispozici rychlé úložiště UFS 3.1 ve variantách 128 GB nebo 256 GB. Úložiště lze navíc v případě potřeby dále rozšířit pomocí paměťové karty microSD až o 1 TB.
Zaujme také tloušťka zařízení, která činí jen 6,5 milimetru při celkových rozměrech zhruba 271 na 182 milimetrů. O zvukový výstup se stará čtveřice integrovaných reproduktorů s podporou prostorového zvuku Dolby Atmos. Klasickou čtečku otisků prstů zde sice nenajdeme, ale pro biometrické zabezpečení systému slouží přední 5megapixelová kamera s funkcí rozpoznávání obličeje, zatímco na zadní straně se nachází hlavní 13megapixelový snímač.
Baterie s kapacitou 9 000 mAh slibuje solidní výdrž a podporuje rychlé 45W drátové nabíjení. Podle výrobce se tablet dokáže nabít z nuly na 50 % za přibližně 30 minut. Z bezdrátové konektivity je přítomna Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, přičemž samotný port USB-C podporuje standard USB 3.2 Gen 1 a také obrazový výstup přes DisplayPort 1.4. Klasický 3,5mm sluchátkový konektor na těle chybí.
Prostředí obstarává nejnovější operační systém Android 16. Součástí systému jsou moderní funkce jako integrovaný asistent Google Gemini nebo vyhledávací nástroj Circle to Search. ASUS navíc přichází s vlastním softwarovým řešením GlideX, které umožňuje bezproblémové propojení tabletu s počítačem. Asus prozatím neoznámil informace o dostupnosti a ceně, na ně si tak musíme ještě počkat.
Technické parametry ASUS PadKompletní specifikace
|Konstrukce
|271,1 × 182,4 × 6,5 mm, 523 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|OLED, 12,2" (2 800 × 1 840 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, , autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8300 Ultra, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
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