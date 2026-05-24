ASUS Zenbook Duo (2026) UX8407

ASUS patří mezi výrobce, kteří se nebojí experimentovat. Zenbook Duo už dávno není jen zajímavý nápad na papíře. Předchozí generaci ASUS Zenbook Duo UX8406 jsme na mobilenet.cz už podrobně testovali a tehdy jsme ocenili hlavně to, že dva displeje nepůsobí jako samoúčelný trik, ale jako skutečně praktická pomůcka pro práci na cestách. Nový Zenbook Duo, který testujeme ve špičkové konfiguraci UX8407AA, na tento základ navazuje a posouvá jej dál. Nejde tedy o první pokus, ale o další evoluci notebooku, který už v minulé generaci ukázal, že přenosná pracovní stanice se dvěma obrazovkami může dávat smysl.
ASUS ZenBook Duo (2026) má hned dva displeje, které dávají smysl
Proti předchozímu Zenbooku Duo UX8406 se novinka zlepšila hned v několika důležitých oblastech. ASUS zapracoval na konstrukci, zmenšil vizuální odstup mezi oběma displeji, nasadil modernější procesory Intel Core Ultra nové generace, výkonnější integrovanou grafiku Intel Arc B390 a přidal také výrazně větší 99Wh baterii. Právě ta je jednou z nejdůležitějších změn, protože u dvoudisplejového notebooku rozhoduje nejen samotný výkon, ale i to, zda se člověk nemusí celý den nervózně dívat po zásuvce.
Testovaná konfigurace Zenbooku Duo UX8407AA každopádně patří k tomu nejzajímavějšímu, co ASUS u této generace nabízí. Základem je procesor Intel Core Ultra X9 388H, tedy moderní čip nové generace Core Ultra s důrazem na vysoký výkon, efektivitu a lokální AI akceleraci. Doplňuje jej 32 GB RAM LPDDR5X s rychlostí 9 600 MT/s a 1TB SSD, z něhož systém ukazuje reálně dostupných 954 GB. Grafickou část pak obstarává integrovaná Intel Arc B390 GPU. Nejde tedy o herní notebook se samostatnou grafikou, ale o velmi silný pracovní stroj pro multitasking, kancelář, kreativní práci, úpravu fotografií, videohovory a lehčí práci s videem.
Technické parametry ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407AAKompletní specifikace
|Konstrukce
|31 × 20,9 × 2 mm, 1 650 g, konstrukce: konvertibilní, odolnost: MIL-810H
|Displej
|OLED, 14" (2 880 × 1 800 px)
|Chipset
|Intel Core Ultra X9 388H, CPU: 16×5,1 GHz, GPU: Intel Arc B390
|Paměť
|RAM: 32 GB, disk: 1 000 GB (SSD), paměťové karty: ne
|Konektory
|3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt
|Datové funkce
|modem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Windows 11
|Akumulátor
|99 Wh, udávaná výdrž: ? hodin
|Dostupnost
|, 65 490 Kč
Konstrukce: stále kompaktní, jen tlustší a s displejem navíc
Na první pohled Zenbook Duo nepůsobí jako extrémní zařízení. Zavřený notebook má stále půdorys běžného 14" stroje, jen je logicky o něco silnější a těžší. Včetně magneticky přichycené klávesnice hmotnost činí 1,65 kg, což je na klasický ultrabook hodně, ale na zařízení se dvěma plnohodnotnými displeji vlastně překvapivě rozumná hodnota. Bez klávesnice, která drží magneticky mezi displeji ve složeném stavu, je tělo citelně lehčí, v reálném používání ji ale budete stejně nosit prakticky vždy.
Při přímém srovnání s předchozím UX8406 je důležité, že ASUS neměnil samotnou myšlenku. Stále jde o notebook, který může fungovat jako běžný 14" pracovní stroj, ale po sejmutí klávesnice nabídne druhý plnohodnotný displej. Rozdíl je v tom, že nová generace působí dotaženěji. Konstrukce je čistší, práce se stojánkem jistější, mezi displeji je mnohem menší rámeček a při otevření na plocho jsou oba displeje v rovině a celé zařízení lépe maskuje fakt, že v sobě ukrývá dvě obrazovky. Zavřené Duo vypadá jako trochu silnější prémiový ultrabook, už nikoliv jako technická zvláštnost.
Notebook je opět vyroben z materiálu Ceraluminum a je jednou z věcí, které ASUS u posledních Zenbooků komunikuje velmi výrazně, zde to navíc dává smysl. Povrch nepůsobí jako obyčejný kov, na dotek je jemnější, matnější a méně studený. Zároveň se dobře brání otiskům a notebook díky němu působí velmi čistě a minimalisticky. Nejdůležitější mechanickou změnou je nicméně pant. U předchozí generace byla mezera mezi oběma obrazovkami výraznější a celé řešení tím více připomínalo dva displeje spojené do jednoho těla. Novinka je v tomto směru elegantnější – oba panely jsou blíže u sebe, přechod mezi nimi působí přirozeněji a notebook se dá otevřít až naplocho. Kloub je nyní zvenku zpracován výrazně elegantněji a design je stejný, jaký známe například z ohebných telefonů.
Důležitou součástí konstrukce je i integrovaný stojánek na zadní straně. Právě ten totiž dělá z Duo plnohodnotnější pracovní stanici. Notebook lze díky němu postavit vertikálně, odpojit Bluetooth klávesnici a získat dvě obrazovky nad sebou. V tomto režimu se ukazuje hlavní kouzlo celého konceptu. Nahoře může běžet dokument, web, prezentace nebo video, dole pak poznámky, časová osa ve střihovém programu nebo e-mail. Na rozdíl od externího monitoru máte toto řešení pořád u sebe. Já jsem tuto konfiguraci použil při cestách mnohokrát. V hotelu jsem si mohl otevřít plnohodnotnou pracovní stanici, pracovat s více okny a produktivita byla na úplně jiné úrovni.
- dva displeje v jednom zařízení
- kvalitní materiál Ceraluminum
- jistější stojánek
- mnohem menší mezera mezi displeji
- vyšší hmotnost
- silnější tělo
Klávesnice a touchpad: lepší, než byste čekali
Chtělo by se říci, že odnímatelná klávesnice je kompromis daný samotnou koncepcí, ale není tomu tak. Jde totiž o jednu z nepohodlnějších klávesnic, kterou jsem měl možnost v noteboocích používat. Po přichycení na spodní displej se Zenbook Duo chová jako běžný notebook. Klávesnice drží pevně magneticky, komunikuje přes pogo piny a v běžném režimu není potřeba řešit žádné párování ani nabíjení. Nicméně po sejmutí se připojí přes Bluetooth, její výdrž ale vystačí na mnoho hodin používání. V případě nutnosti má také vlastní USB-C pro nabíjení a také vypínač, aby se zbytečně baterie nevybíjela.
Psaní je jisté, zdvih kláves je na takto tenké příslušenství překvapivě příjemný a rozložení působí přirozeně. Prakticky hned jsem mohl na klávesnici psát bez překlepů. Velkou výhodou je, že nepůsobí jako nouzové cestovní příslušenství a když ji od notebooku oddělíte, funguje na stole velmi dobře. Právě pracovní stůl, kavárenský stolek nebo hotelový pokoj jsou přitom prostředí, kde Zenbook Duo dává největší smysl. Na klíně jej používat lze, ale tam se nejvíce přibližuje obyčejnému notebooku a část kouzla dvou displejů mizí.
Touchpad je dostatečně velký, přesný a podporuje chytrá gesta. ASUS dlouhodobě umí touchpady velmi dobře a ani zde nejde o slabinu. Přesto je potřeba říci, že při práci se dvěma displeji budete často sahat přímo na obrazovku. Oba panely jsou dotykové, podporují stylus a právě kombinace myši, touchpadu, dotyku a pera dává tomuto typu zařízení větší flexibilitu než klasickému notebooku.
- výborná klávesnice
- pevné magnetické uchycení
- přesný touchpad
- praktický Bluetooth režim
Dva 14" OLED displeje: hlavní důvod, proč o něm uvažovat
Hlavní atrakcí Zenbooku Duo jsou dva shodné 14" OLED displeje s rozlišením 2 880 × 1 800 px, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 144 Hz. Právě zde je proti předchozí generaci vidět jeden z nejpříjemnějších posunů. Model UX8406 už nabízel velmi kvalitní dvojici OLED panelů se 120Hz obnovovací frekvencí, novinka ale přidává ještě plynulejší 144Hz zobrazení a vyšší maximální jas.
Oba displeje jsou každopádně dotykové, podporují stylus, který najdete v balení, a patří obrazově ke špičce. OLED zde znamená perfektní černou, vysoký kontrast, velmi živé barvy a výborný dojem při sledování multimédií i práci s fotografiemi. ASUS navíc přidal antireflexní úpravu, která je u lesklých OLED panelů velmi důležitá. U zařízení, kde se s obrazovkami pracuje v různých úhlech a často i mimo ideální kancelářské podmínky, je to praktičtější změna, ale rozhodně si nemyslete, že by byly displeje bez odlesků. To vůbec ne, jen jsou mírně menší. Maximální jas dosahuje v HDR až 1 000 nitů a vůbec jsme neměli problém pohodlně notebook používat i na ostrém slunci.
Dva displeje mají několik režimů použití. V klasickém režimu s klávesnicí na spodním panelu funguje Zenbook Duo jako normální notebook a spodní obrazovka je vypnutá. Po sejmutí klávesnice se aktivuje spodní obrazovka a notebook můžete používat jako rozšířenou pracovní plochu. Nejzajímavější je vertikální režim, kdy stojánek podrží celé tělo a klávesnice leží samostatně před notebookem. Právě tehdy získáte nejblíže k malému dvoumonitorovému setupu, který sbalíte do batohu.
V praxi se mi nejvíce osvědčilo mít na horním displeji hlavní práci a na spodním pomocné okno. Při psaní článku nahoře běží editor, dole zdroje, poznámky nebo komunikace. Při videohovoru může být nahoře samotný hovor a dole dokumenty. Při úpravě fotografií nebo videa může být jeden displej pro náhled a druhý pro timeline, nástroje nebo správu souborů. Jde o funkční způsob práce, zvlášť pokud jste z kanceláře zvyklí na dva monitory, a je skvělé mít to samé na cestách bez kompromisů. Samotný hardware by ale nestačil, kdyby ASUS dobře nevyřešil software. ScreenXpert pomáhá s rozložením oken, přepínáním režimů, gesty a ovládáním obou obrazovek. Windows si se dvěma displeji obecně poradí, ale u zařízení tohoto typu je potřeba, aby bylo vše rychlé a předvídatelné. Nový Zenbook Duo je v tomto ohledu výrazně dospělejší než starší dvoudisplejové notebooky a člověk nemá pocit, že by musel neustále bojovat se systémem.
Neznamená to ale, že je vše dokonalé. Některé aplikace stále neumí s nezvyklým rozložením pracovat tak elegantně, jak by si člověk přál, občas je potřeba si okna ručně uspořádat. To ale není chyba ASUSu, spíše obecná vlastnost Windows. Jakmile si člověk najde vlastní pracovní režim, začne druhý displej používat přirozeně. Po pár dnech už není otázka, zda jej zapnout, ale co na něj dát. Zajímavý je také režim sdílení obrazovky, kdy lze obsah zobrazit protější straně stolu. To se hodí při rychlé prezentaci, kontrole dokumentu nebo práci s klientem. Nejde o funkci, kterou budete používat každý den, ale hezky ukazuje, že ASUS nepřemýšlel jen nad tím, jak přidat druhý panel, ale i o tom, jak jej využít v reálných situacích.
- dva špičkové OLED displeje
- 144Hz obnovovací frekvence
- vysoký jas
- praktické režimy použití
- povedený ScreenXpert
- stále viditelné odlesky
Zvuk: na pracovní notebook dobrý
Zvukový projev je na pracovní notebook dobrý. Zenbook Duo nepřekvapí mohutnými basy, ale pro videohovory, sledování videa nebo běžné přehrávání hudby stačí bez problémů. Webkamera má rozlišení 1080p a podporuje přihlášení přes Windows Hello. Obraz je pro videohovory dostatečný, automatické úpravy obrazu a funkce Windows Studio Effects mohou pomoci s rozmazáním pozadí nebo korekcí pohledu. Právě u notebooku, který má ambici být mobilní pracovní stanicí, je kvalitní videohovor důležitý. Zenbook Duo v tomto ohledu splňuje to, co od moderního prémiového notebooku čekáme.
Výkon: Core Ultra X9 na scéně
V naší konfiguraci pracuje Zenbook Duo s procesorem Intel Core Ultra X9 388H, 32 GB RAM LPDDR5X a integrovanou grafickou kartou Intel Arc B390. Papírově jde o velmi silnou sestavu pro notebook této kategorie a v běžném používání je to znát. Systém je rychlý, reakce okamžité a ani práce se dvěma displeji, více okny, prohlížečem, editorem, komunikací a dalšími aplikacemi současně notebook nijak nerozhodí. Právě multitasking je scénář, pro který Zenbook Duo vznikl, a testovaná konfigurace mu dává dostatečnou rezervu. Oproti předchozímu Zenbooku Duo UX8406 jde o citelný generační posun.
Procesor Core Ultra X9 388H přináší vyšší výkon než běžné úsporné čipy v tenkých noteboocích, zároveň ale pořád platí, že Zenbook Duo není herní notebook. Výkon je výborný pro kancelář, web, úpravu fotografií, správu větších dokumentů, lehčí střih videa a běžnou kreativní práci. Při dlouhodobé plné zátěži se však projeví limity tenkého těla a chlazení. Notebook umí být velmi rychlý v krátkých úlohách, ale při delší renderovací nebo výpočetně náročné práci výkon postupně koriguje tak, aby udržel rozumné teploty a hlučnost. Integrovaná grafika Intel Arc B390 je příjemným posunem proti starším integrovaným řešením. Pomůže s akcelerací grafického prostředí, multimédii, úpravou fotek, videem i některými kreativními aplikacemi, ale na hraní náročných her nebo profesionální 3D práci Zenbook Duo určený není. Zde je důležitější, že výkon stačí na plynulou práci se dvěma OLED displeji a více aplikacemi najednou, což zvládá velmi dobře.
- vysoký výkon pro práci
- rychlá paměť RAM
- plynulý multitasking
- není na hraní
- limity dlouhé zátěže
Chlazení a hlučnost: při běžné práci kultivované
Při běžné kancelářské práci je Zenbook Duo příjemně tichý. Prohlížeč, editor, e-mail, komunikátory, videohovor nebo práce s dokumenty znamená zcela tichý běh a větráčky jsou vypnuté. Větráky se samozřejmě při intenzivnější práci občas ozvou, ale v typickém pracovním režimu nejde o nepříjemný hluk.
Při dlouhodobé zátěži se hlučnost zvýší a teploty rostou, což je u takto tenkého zařízení očekávatelné. Není to notebook, který by se tvářil jako herní stroj s masivním chlazením. Výkon je výborný v kontextu mobility, ale fyziku obejít nejde. Pozitivní je, že klávesnice je oddělená od hlavního těla, takže při náročnější práci necítíte teplo přímo pod prsty jako u klasického notebooku.
- zcela tichý běžný provoz
- vyšší hlučnost v zátěži
Konektivita: překvapivě praktická
U ultrabooků se dnes často setkáváme s tím, že výrobci porty obětují ve prospěch minimální tloušťky. Zenbook Duo je v tomto směru rozumnější. Nabízí moderní USB-C s podporou napájení a obrazového výstupu, nechybí klasické USB-A ani HDMI. To je u pracovního notebooku důležité, protože i když má Zenbook Duo druhý displej integrovaný, pořád se můžete chtít připojit k projektoru, televizi nebo externímu monitoru. Oceňuji, že USB-C je na každé straně, nemusíte tak řešit, ze které strany připojit adaptér.
Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Wi-Fi 7 a Bluetooth. V praxi je to kombinace, která dává notebooku delší životnost. Wi-Fi 7 dnes ještě nemusí mít každý doma ani v kanceláři, ale u prémiového stroje s cenou vysoko nad běžnými notebooky je správné, že ASUS myslí dopředu.
Výdrž: obrovská baterie konečně řeší hlavní slabinu
Jednou z největších změn proti předchozí generaci je baterie. Zatímco Zenbook Duo UX8406 měl 75Wh akumulátor, nový UX8407AA dostal rovnou 99Wh baterii. To je na notebook této kategorie extrémně vysoká kapacita a zároveň zásadní důvod, proč novinka působí mnohem dospěleji. Dva OLED displeje jsou nádherné, ale spotřebu neošidíte. ASUS proto zvolil velmi logickou cestu – místo drobných optimalizací výrazně zvětšil baterii. A právě výdrž je oblast, kde nový Zenbook Duo proti předchůdci dává největší praktický smysl. U dvoudisplejového notebooku totiž nejde jen o to, že vydrží dlouho v klasickém režimu s jedním displejem. Důležité je, aby člověk neměl pocit, že zapnutím druhé obrazovky dramaticky zkracuje pracovní den. Nová 99Wh baterie tento pocit výrazně zmírňuje. Se dvěma aktivními displeji spotřeba samozřejmě pořád roste, ale už nejde o režim, který by člověk používal jen opatrně a krátkodobě.
Reálná výdrž samozřejmě závisí na tom, zda používáte jeden/dva displeje, jaký máte jas, obnovovací frekvenci a jak náročné aplikace běží. Při použití s jedním displejem se Zenbook Duo umí přiblížit velmi dobrým ultrabookům, při zapnutí obou obrazovek samozřejmě spotřeba citelně roste. Při běžné kancelářské práci, s aktivní Wi-Fi a na poloviční jas displeje se výdrž pohybuje kolem 12 hodin, Zenbook Duo je tak už bez problému možné považovat za celodenní notebook. Ani při cestování jsem nenarazil na limity a notebook se mnou bez problému celý den udržel tempo. Pokud používáte i druhý displej, je výdrž zhruba 8 hodin, což je ale i tak velmi dobré.
Software: Copilot+ PC s praktickým přesahem
Zenbook Duo UX8407AA patří do nové generace notebooků, kde se výkon neřeší jen u procesoru a grafiky, ale také u akcelerace umělé inteligence. Intel Core Ultra X9 388H má samostatnou jednotku pro lokální AI výpočty a notebook je připravený pro funkce Windows, které budou stále více pracovat přímo v zařízení. V tuto chvíli jsou pro většinu uživatelů důležitější klasické věci jako rychlost systému, práce s více okny, videohovory a výdrž, ale je dobře, že hardware má rezervu i do budoucna. ASUS přidává i vlastní aplikace pro správu výkonu, displejů, barevných režimů, aktualizací a rozložení obrazovek. Některé systémové aplikace výrobce jsou užitečné, jiné budete používat jen výjimečně, ale celkově je softwarová výbava důležitější než u běžného notebooku.
Windows 11 dnes s podobným zařízením pracují výrazně lépe než dříve. Pořád ale platí, že dvoudisplejový notebook je trochu jiný svět. Vyžaduje ochotu naučit se několik gest, najít si vlastní rozložení oken a přijmout, že ne každá aplikace je na tento typ práce připravená. Kdo chce notebook otevřít a nikdy nepřemýšlet nad pracovním prostorem, ten asi bude hledat jinde. Kdo ale druhý displej využije, bude se k běžnému notebooku vracet nerad.
Praktické použití: pro koho má druhý displej smysl?
Nejdůležitější otázka nezní, jestli je ASUS Zenbook Duo UX8407AA technicky zajímavý. To je zřejmé okamžitě. Důležitější je, zda druhý displej skutečně využijete. Pokud notebook používáte hlavně na web, e-mail a občasné sledování videa, bude pro vás Duo drahé, těžší a složitější než běžný ultrabook. V takovém případě dává větší smysl jiný notebook. Pokud ale běžně pracujete s více okny, chcete na cestách plnohodnotný multitasking a nemáte rádi kompromisy, druhý displej začne dávat smysl velmi rychle. Při psaní článků máte nahoře text a dole zdroje. Při práci s tabulkami můžete mít na jednom displeji data a na druhém komunikaci nebo prezentaci. Při videohovoru si necháte hovor na jednom panelu a na druhém poznámky. Při střihu videa nebo úpravě fotek získáte prostor pro nástroje, náhledy a časovou osu. V těchto scénářích je rozdíl proti běžnému notebooku zásadní.
Zenbook Duo také velmi dobře zapadá do práce na cestách. V hotelu, coworkingu, tiskovém centru nebo na služební cestě si během pár sekund vytvoříte pracovní plochu, kterou by jinak nahradil až externí monitor. To je hlavní přidaná hodnota celého zařízení. Není to jen notebook se dvěma obrazovkami, ale přenosná pracovní stanice pro ty, kteří jsou zvyklí na větší prostor.
Verdikt
ASUS Zenbook Duo UX8407AA je přímým pokračováním myšlenky, kterou jsme u předchozího UX8406 hodnotili velmi pozitivně. Už tehdy bylo jasné, že dva displeje v notebooku mohou být reálně užitečné, pokud výrobce správně vyřeší klávesnici, stojánek, software a ergonomii. Nová generace na tom staví a přidává přesně ty změny, které dávají největší smysl, tedy vyšší výkon, modernější grafiku, lepší OLED panely a hlavně podstatně větší baterii, a tím pádem delší výdrž na nabití.
Zenbook Duo UX8407AA tak nepůsobí jako radikálně jiný produkt než jeho předchůdce, ale jako výrazně dotaženější evoluce stejného nápadu. Není to notebook pro každého a ani se o to nesnaží. Pokud hledáte co nejlehčí klasický ultrabook, existují jednodušší, levnější a skladnější možnosti. Pokud ale často pracujete s více okny, cestujete a chcete si s sebou vozit pracovní komfort blízký dvěma monitorům, Duo nabízí něco, co běžné notebooky neumí. Zenbook Duo UX8407AA tak není jen kuriozita pro technologické nadšence. Je to drahý, ale velmi schopný pracovní notebook pro konkrétní uživatele. Pro toho, kdo druhý displej využije každý den, může být jedním z nejlepších mobilních pracovních nástrojů současnosti. A hlavně ukazuje, že dva displeje v notebooku už nejsou jen nápad do budoucnosti, ale velmi použitelná realita.
Foto: mobilenet.cz