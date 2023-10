Nejkompatibilnější produkt Apple se stal ještě lepším. Uhádnete, o co se jedná?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple je občas kritizován za podle některých záměrné omezování kompatibility napříč různými produkty a jejich generacemi, s příchodem nových Maců (a ještě výkonnějších proprietárních čipsetů) jsme se dočkali úsměvného „vylepšení“ jednoho již tak extrémně kompatibilního produktu z dílny cupertinského výrobce. Řeč je pochopitelně o slavném čistícím hadříku představeném v říjnu 2021, za který si Apple účtuje 590 Kč.

Hadřík, kterým lze očistit jakýkoli displej produktu Apple včetně skla s nanotexturou (a nejen to), je totiž kompatibilní i s včera uvedenými MacBooky Pro či novým iMacem. Rozšíření kompatibility, na které upozornil The Verge, bylo očekávané a Apple v tomto ohledu nezklamal. Nedivili bychom se ostatně ani představení druhé generace hadříku, který by například mohl být větší či mít ještě měkčí vlákna.