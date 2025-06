Apple WWDC 2025 začíná. Sledujte úvodní konferenci on-line

Fotografie: Apple

Každoroční vývojářská konference Apple WWDC proběhne i letos, konkrétně již dnes ve večerních hodinách. Své novinky, které se budou převážně točit kolem softwaru, bude Apple představovat od 19:00 středoevropského letního času. Na co se tentokrát můžeme tedy těšit?

Poslední týdny se neřeší v souvislosti se systémy Applu nic jiného, než možné přejmenování označení. Zatímco doposud máme například iOS 18 a iPadOS 18, nově bychom se měli dočkat představení iOS 26, iPadOS 26 nebo watchOS 26. Jaký je důvod? Apple by tím značil rok, jehož většinu času bude systém aktuální. Oficiální příchod aktualizací bude tradičně zkraje podzimu a šlo by tak o systémy pro rok 2026.

Možná podoba aktualizace na iOS 26 od Applu

Samotné iOS pro iPhony má projít designovou proměnou, která by měla čerpat z prostředí brýlí Vision Pro. Vylepšena by měla být též hlasová asistentka Siri společně s umělou inteligencí Apple Intelligence. Apple se hodlá údajně zaměřit i na aplikace Telefon, Fotoaparát a Sadari, které po letech čekají výrazné změny, zřejmě s důrazem na větší přehlednost.

Uživatelé iPadů mají očekávat prohloubení funkcí směrem k macOS, například co se týče multitaskingu. Půjde o vcelku logický krok, kdy zejména iPady Pro využívají vysoce výkonný hardware vhodný i pro náročnou práci. Řeč bude samozřejmě přímo i prostředích macOS a watchOS, kde rovněž může dojít k odhalení dílčích novinek.

Tradičně se vývojářská konference WWDC takřka vyhýbá informacím ohledně hardwaru. Letos by však mohlo dojít k malé výjimce. Apple by totiž mohl alespoň náznakem odhalit, jak by měl vypadat budoucí iPhone 17 Air, tedy doposud nejtenčí iPhone.

Celou tiskovou konferenci můžete sledovat on-line, a to formou videopřenosu, který již nyní najdete níže v tomto článku. Připomínáme, že vše začíná v 19:00 hodin.