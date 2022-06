Apple WWDC 2022 nás čeká už v pondělí. Na co se těšit?

Fotografie: Apple

WWDC je tradiční akce pro vývojáře, kterou Apple pořádá začátkem června. Na rozdíl od podzimní akce, kdy přijdou nové iPhony, a jarního představování dalšího hardwaru je to spíše událost zaměřená na software, ale občas se můžeme dočkat nějakého zajímavého překvapení.

Konference se letos uskuteční mezi 6. a 10. červnem. Zahajovací keynote se pak odehraje v pondělí v tradičních 19:00 hodin středoevropského letního času. A co lze tedy očekávat?

iOS 16

Tradicí je odhalení další „velké“ verze operačního systému pro mobilní telefony. Tomu napovídá i fakt, že v posledním „desetinkovém“ vydání iOS už Apple jen opravoval chyby. I když si firma hlídá tajemství až do posledního okamžiku, spekuluje se, že nový iOS přijde s přepracovanou zamykací obrazovkou a loni oznámený Focus Mode dostane další schopnosti. Další zdroj zase říká něco o tom, že by se poslední generace iPhonů mohla naučit Always-On.

iPadOS 16

Zatímco systém pro telefony čekají nejspíše jen drobnosti, u iPadů je to něco jiného. Apple se poslední dobou snaží, aby toto zařízení nebylo vnímáno jen jako velký telefon pro pasivní konzumaci obsahu, ale jako pracovní nástroj, který v mnoha situacích dokáže nahradit počítač. V této souvislosti 9to5mac.com cituje věhlasné analytiky, kteří se domnívají, že to konkrétně bude znamenat ještě lepší multitasking. To je logické i vzhledem k tomu, jaké možnosti nabízí čipy M1.

macOS 13

Stejnou výchozí pozici by mohl mít i macOS. Po jarním představení M1 Ultra už má Apple plnou sestavu čipsetů pro své stroje. Může se tak začít oprošťovat od dědictví minulosti a začít systém designovat přesně na míru hardwaru. To by obecně mohlo znamenat vyšší rychlost a lepší efektivitu. Jestli to ale přinese nějaké uživatelsky přístupné novinky, to je otázkou. Skoro jisti si ale můžeme být těsnějším propojením s dalšími zařízeními ze stáje Applu.

watchOS 9

Novinky dostanou i hodinky. Zřejmě to budou nové ciferníky a nejspíše i nějaké skutečné funkce. Apple bude zřejmě pracovat na režimu pro velmi nízkou spotřebu, ve hře jsou novinky pro navigaci či sledování zdraví, ale bez nějakých konkrétních náznaků.

Vedle toho by Apple mohl představovat i novinky týkající se tvOS a případně dalších chytrých zařízení pro domácnosti. Sledujte mobilenet.cz a fZone.cz a o všem se včas dozvíte.