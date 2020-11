Apple Watch mohou nově monitorovat nejen spánek, ale i vaše noční můry

Pokud vás během spánku sužují noční můry, které jsou následkem PTSD (posttraumatické stresové poruchy), možná byste měli zvážit nákup chytrých hodinek od Applu. Ty vám pravděpodobně nepomůžou se nočních můr zbavit, ale alespoň vám díky aplikaci Nightware umožní je mít pod dohledem.

NightWare is a prescription-only Apple Watch app for PTSD https://t.co/KbjTNU41mi by @benlovejoy pic.twitter.com/rt7AjACc60