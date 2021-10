Apple Watch 7 by se do obchodů mohly dostat v půlce října

Fotografie: Apple

Výrobci veškeré elektroniky bojují s nedostatkem čipů a ani Apple není výjimkou. Zatímco u telefonů se mu jakž takž daří držet distribuci poslední generace iPhonů, u hodinek je to horší. Namísto obvyklého zahájení prodeje společně s představením jsme se dočkali akorát oznámení, že hodinky přijdou „později na podzim“. Webové stránky dokonce tvrdí, že to bude do konce roku. Vzhledem k tomu, že podzim oficiálně končí 21. prosince, to je prakticky totéž.

Jon Prosser zveřejnil na frontpagetech.com zprávu založenou na „několika zdrojích obeznámených se situací“. Podle ní nebude nutné čekat až na konec roku, protože hodinky budou dostupné už od poloviny října. Předobjednávky by dokonce měly začít už 8. října.

Dalším nezávislým zdrojem, který tuto informaci potvrdil, je obchodní dům Hermés Paris. Ten rovněž zmínil 8. říjen coby datum, kdy začnou předobjednávky. Nakonec to tedy vypadá, že Apple nebude mít problémy jako loni, kdy se zpožděním přišly i iPhony a navíc ve dvou vlnách.