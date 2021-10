Apple Watch 7 přichází. Předobjendat si je můžete již 8. října

Fotografie: Apple

Apple před dvěma týdny představil spoustu novinek, například iPhony, které již také uvedl do prodeje. Dočkali jsme se však rovněž nových chytrých hodinek Watch 7, avšak u nich Apple uvedení do prodeje nijak neupřesnil. Až do dnešního dne. Dnes se na oficiálních stránkách Applu objevil termín spuštění předobjednávek 8. října.

Samotný prodej bude odstartován přesně o týden později, jak je u Applu zvykem. Konkrétně půjde o pátek 15. října. Poměrně překvapivě však Apple neodhalil české ceny bez obeznámení důvodu. Předpokládá se však, že by ceny mohly kopírovat loňskou generaci. Za základní verzi bychom tak mohli očekávat cenu 11 490 Kč, avšak vše se dozvíme zřejmě až v pátek při spuštění předobjednávek, což se stane ve 14:00 hodin středoevropského letního času. Stejně tak Apple zveřejní také všechny specifikace.