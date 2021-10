Apple Watch 7 přišly o skrytý konektor, o kterém jste možná ani nevěděli

Skrytý diagnostický konektor na Apple Watch, o kterém jste možná ani nevěděli, se s příchodem sedmé generace loučí. Speciální port s šesticí pinů, který se doposud vyskytoval na všech modelech Apple Watch, se nacházel na spodní straně těla hodinek v místě, kde dochází k propojení s řemínkem.

Apple Watch Series 7 Lacks Hidden Diagnostic Port, Likely Uses Wireless Data Transfer Instead https://t.co/T02uBYkeBY by @rsgnl pic.twitter.com/Bl2tMAyY9C