Apple vám brzy nasadí „růžové brýle“, aby vykompenzoval zdražení MacBooku Neo

Apple údajně hledá způsob, jak zmírnit možné zdražení populárního MacBooku Neo. Podle zákulisních informací totiž zvažuje nasazení nových barevných variant, které by mohly odvést pozornost od vyšší cenovky.
MacBook Neo se po svém uvedení stal pro Apple nečekaným hitem. Cenově nejdostupnější notebook značky s cenou od 599 dolarů (v České republice 16 990 Kč) si získal obrovský zájem zákazníků, což vedlo k rychlému vyprodání prvních zásob i prodlužování dodacích lhůt.
Podle informací serveru MacRumors (viz macrumors.com) nyní Apple zvažuje několik scénářů, jak na rostoucí náklady reagovat. Jednou z možností je úplné ukončení nejlevnější 256GB varianty, čímž by se fakticky zvýšila vstupní cena notebooku o 100 dolarů, tedy minimálně o 3 tisíce korun – na stejné částce startuje model s Touch ID. Stejnou strategii Apple již dříve použil například u Macu mini.
Další možností mají být nové barevné varianty MacBooku Neo. Ty by mohly pomoci „zamaskovat“ případné zdražení a zároveň znovu podpořit marketing kolem zařízení. Už nyní je MacBook Neo dostupný v barevných verzích Ruměná, Citrusově žlutá, Indigo a Stříbrná, přičemž právě zajímavá barevná provedení patří mezi výrazné odlišnosti oproti dražším MacBookům Air.
Za zdražováním stojí především rostoucí ceny pamětí DRAM a také vyšší náklady na čipy A18 Pro, které MacBook Neo využívá. Apple měl zpočátku údajně používat především „nevyužité“ čipy z výroby iPhonů, avšak kvůli enormnímu zájmu už musí objednávat nové kusy přímo od TSMC.
Zatím není jasné, zda Apple skutečně přikročí ke zdražení, případně kdy by k němu mohlo dojít. MacBook Neo je však pro Apple mimořádně důležitým produktem, protože firmě pomáhá výrazněji proniknout do segmentu levnějších notebooků, kde dosud dominoval především Windows a ChromeOS.