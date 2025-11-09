Nová AirPods Pro 3 jsou skoro ve všem lepší. Tedy až na tuto zásadní věc...

Apple sice odprezentoval bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3 s tím, že se lze těšit na delší výdrž baterie, konkrétně 8 hodin s ANC, ovšem nyní lze zjistit na jeho oficiálních stránkách, že realita je trochu složitější. Samotná sluchátka sice skutečně vydrží na jedno nabití až 8 hodin, ale problém nastává u nabíjecího pouzdra. Zatímco u druhé generace nabízelo celkovou výdrž 30 hodin (sluchátka + pouzdro), u AirPods Pro 3 je to jen 24 hodin, jak upozorňuje gsmarena.com. To znamená, že Apple sice vylepšil samotná sluchátka, ale naopak výrazně zmenšil baterii v pouzdře – o celých 6 hodin poslechu.
Celkově to pak působí přinejmenším rozporuplně. Apple navíc, samozřejmě, nezveřejňuje kapacitu baterií v mAh, takže se skutečné hodnoty dozvíme až z prvních rozborek, které ale jistě přijdou již brzy. Zajímavostí každopádně je i to, že nové pouzdro je navzdory větším rozměrům lehčí (44 g oproti 51 g u Pro 2), což opět naznačuje menší akumulátor, jenž má většinou právě na hmotnost největší vliv.
AirPods Pro 3 nicméně přinášejí zajímavé funkce i delší výdrž samotných sluchátek, ale musíte počítat s tím, že celková doba poslechu se oproti předchůdci zkrátila. Apple tedy prezentuje „delší výdrž“, ovšem platí to jen při pohledu na samotná sluchátka, nikoliv na celý systém včetně pouzdra, na což se podle nás sluší upozornit .