Apple usilovně pracuje na 20,3" ohebném MacBooku, prozradil známý analytik

Apple je v mnoha ohledech technologicky napřed v porovnání s konkurencí, i když je paradoxně zároveň znám tím, že některé inovativní funkce do svých zařízení přidává až s delším časovým odstupem, neboť se snaží přijít s tou nejlepší možnou verzí. Ve světě ohebných zařízení má každopádně co dohánět, neboť se zatím nemůže pochlubit žádnou skládačkou, čerpat tak můžeme pouze z různých úniků a spekulací, které se mohou (ale také nemusí) zakládat na pravdě. Nyní naštěstí přišel s informací poměrně důvěryhodný zdroj v podobě známého analytika Ming-Chi Kua, podle něhož Apple aktivně pracuje na ohebném MacBooku.

Zpráva se dostala na internet skrze sociální síť X chvíli po představení nového MacBooku Air, jenž se bude i nadále dodávat v 13" a 15" verzi a pohání jej moderní čipset M3. Podle Kua Apple připravuje ohebný MacBook, na kterém si dává skutečně záležet a má pevně stanovenou časovou osu vývoje, zatímco u iPhonů a iPadů zřejmě zatím stále hledá ten správný směr, kterým se hodlá vydat. Kuo dále prozradil, že se jedná o 20,3" MacBook, velikost uhlopříčky je tedy skutečně působivá a lze předpokládat, že jde o údaj v plně rozloženém stavu, tj. v zavřeném stavu by se mohlo jednat o relativně kompaktní zařízení. Méně bohužel potěší informace, že k masové produkci tohoto MacBooku by mělo dojít až v roce 2027, tedy za tři roky, kdy takovéto notebooky mohou být již poměrně běžnou záležitostí.

Nezbývá tak než doufat, že Apple vývoj ohebného MacBooku zdárně dotáhne do konce a představí rovněž ohebný iPhone či iPad. Ostatně teprve nedáno jsme se dozvěděli o ukončení vývoje elektromobilu, do něhož Apple investoval nemalé zdroje a na jehož vývoji pracoval několik let a přetáhl kvůli němu specialisty z Tesly.