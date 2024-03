Nový MacBook Air má skvěle našlápnuto. Pohání jej čipset M3 a rozumí si s AI

Fotografie: Apple

MacBook Air je oblíbenou volbou velkého množství zákazníků, kteří nutně neprahnou po co nejvyšším výkonu (od toho Apple nabízí řadu MacBooků Pro), ale naopak ocení přenositelnost, dlouhou výdrž na nabití a obecně velmi zajímavý poměr cena/výkon. Přesně v tomto duchu se nese i nová generace MacBooků Air osazená čipsetem M3.

Velikost pro každého

Apple dnes v tichosti (rozuměj bez doprovodného eventu, jako to běžně dělá například u iPhonů) představil dvě provedení nového MacBooku Air, a to konkrétně ve velikostech 13" a 15". Zásadní novinkou u inovovaného MacBooku Air (bez ohledu na velikost) je přitom nasazení čipsetu M3, který nabídne výkonnější grafickou jednotku i CPU, ale také dvakrát rychlejší Wi-Fi (pochopitelně v propojení s kompatibilním zařízením) či vylepšený Neural Engine důležitý pro využívání umělé inteligence. V řeči čísel je nový MacBook Air o 60 % rychlejší než model s čipsetem M1 a 13krát rychlejší než nejvýkonnější MacBook Air s čipsetem Intel. Nasazení výkonného Neural Enginu pak nový MacBook Air staví do role „nejlepšího zařízení pro využívání AI“, jak se lze dočíst na apple.com. Novinkou je rovněž podpora kódování AV1 pro datově efektivnější streamování videa ve vyšší kvalitě.

Zákazníci, kteří svůj MacBook Air hodlají používat k práci, pak mohou ocenit i možnost připojení až dvou externích monitorů, avšak pouze v zavřeném stavu. Uživatelé si tak budou moci vybrat mezi touto možností, případně mít připojený jeden externí displej a zároveň využívat obrazovku MacBooku Air. Dodejme, že dřívější MacBooky Air umožňovali pouze připojení jednoho externího displeje bez ohledu na to, zdali byly zavřené, nebo otevřené.

Cena zůstává stále rozumná

Pokud vás zajímá konkrétní specifikace nového MacBooku Air s čipstetem M3, tak výrobce vsadil na osmijádrové CPU v kombinaci s 10jádrovým GPU. Neural Engine má 16 jader a Wi-Fi modem podporuje připojení specifikace 6E. Po designové stránce nedošlo oproti předešlému Airu s čipsetem M2 k žádným změnám, stále se tak lze spolehnout na výřez pro kameru, hliníkové tělo a relativně tenké rámečky kolem obrazovky.

Novinka bude k dispozici ve třech barevných provedeních, a to temně inkoustové, hvězdně bílé, vesmírně šedé a stříbrné. 13" varianta zájemce vyjde na 31 990 Kč s 256GB úložištěm, 37 990 Kč ve verzi s půlterabajtovým SSD a na 43 990 Kč v provedení s 512GB úložištěm, avšak dvojnásobku (tj. 16 GB) RAM. Stejně odstupňovaná je i 15" varianta, avšak s cenami 37 990 Kč, 43 990 Kč, respektive 49 990 Kč. V balení se nachází kromě MacBooku také 35W dvouportový USB-C napájecí adaptér, se kterým lze napájet například také iPhone či jiné zařízení.