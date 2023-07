Měl by se ASUS bát? Notebook s ohebným displejem údajně připravuje Apple

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Ohebné displeje se v posledních letech vcelku zabydlely u mobilních telefonů, byť prozatím nejde o nic běžného či snad cenově dostupného. Panely, které lze složit, pronikají i do dalších mobilních zařízení, za která lze považovat i notebooky. V tomto ohledu se zatím nejdále dostal ASUS s modelem Zenbook Fold, který jsme měli možnost si i vyzkoušet.

Do segmentu notebooků s ohebným displejem by dle businesskorea.co.kr mohl v dohledné době zasáhnout Apple. Spekuluje se, že by již mohl poptávat výrobní kapacity velkých ohebných panelů u předních výrobců, mezi které patří Samsung a LG. To by znamenalo nejen rozproudění trhu, ale také konkurence, která by pružněji reagovala na nového hráče.

V tuto chvíli není zřejmé, kdy by se MacBook s ohebným displejem měl přesně představit, spekuluje se však o roce 2025, tedy zhruba za dva roky. Na pultech obchodů by se tato nová generace MacBooků mohla objevit nejdříve v roce 2026.