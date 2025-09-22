Apple zřejmě chystá velkou změnu. Chystají se MacBooky s dotykovým ovládáním

Apple by mohl ve velmi blízké budoucnosti přichystat jeden z největších redesignů svých notebooků. Dle spekulací od dobrého informátora Ming-Chi Kua se zdá (viz x.com), že budoucí generace MacBooku Pro poprvé v historii dostane OLED displej s dotykovým ovládáním.
Tyto revoluční změny, které by měly přinést modely MacBook Pro s čipy M6, se očekávají koncem roku 2026 nebo na začátku roku 2027. Přidání dotykové vrstvy by znamenalo zásadní odklon od filozofie Applu, který dotyková zařízení prosazoval pouze u iPadů a iPhonů. Dříve kritizovaný koncept dotykových displejů na noteboocích, který podle Steva Jobse nebyl ergonomický, se tak možná stane realitou.
Očekává se, že displeje budou dodávat společnosti Samsung a LG. Technologie OLED přinese výrazné benefity, jako jsou dokonalejší podání barev, skutečně černá barva díky vypínání jednotlivých pixelů, vyšší kontrast a lepší energetická účinnost. Nasazení dotykového panelu by ve velké míře smazalo rozdíly mezi iPady Pro a MacBooky. Analytik Ming-Chi Kuo naznačuje, že Apple pozoroval chování uživatelů iPadů a uvědomil si, že v některých případech dotykové ovládání dokáže výrazně zvýšit produktivitu. Změna technologie displeje by se navíc měla kladně promítnout do tloušťky MacBooků, stejně jako v případě moderních iPadů Pro.
Ledacos má dle Kua naznačovat i vydání systému iPadOS 26, které nabízí ještě více možností používání, které se do značné míry blíží právě MacBookům. Prozatím bez konkrétních informací zůstává, zda by například do budoucna MAcBooky s dotykovým displejem podporovaly i Apple Pencil.