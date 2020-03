Apple s BMW pracují na způsobu, jak odemknout auto iPhonem

Redaktoři 9to5Mac odhalili novou funkci „CarKey“, díky níž si budou moci řidiči dovolit nechat klíčky od auta doma a jednoduše odemknout vůz iPhonem. Náznak nové technologie unikl ze zdrojového kódu iOS 13.4. Probíhající práce se potvrdily i během analýzy operačního systému iOS 14.

