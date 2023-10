Apple příští týden představí novinky. Čeho se pravděpodobně dočkáme?

Fotografie: Apple

Apple před pár minutami oficiálně oznámil akci, která se uskuteční 30. října v 17 hodin pacifického času, což pro nás znamená netradiční termín úterý 31. října 02:00 SEČ. Firma z Cupertina přitom už začala světovým redakcím rozesílat pozvánky na událost nazvanou Scary Fast, která bude vysílána na stránkách společnosti a YouTube.

Na stránce společnosti Apple věnované této události je zobrazena animace přeměny loga Apple na ikonu Finderu, jak můžete vidět na gifu níže, což naznačuje, že se chystají nové počítače Mac. Už začátkem tohoto týdne přitom informoval Mark Gurman z agentury Bloomberg o tom, že Apple možná plánuje překvapivou akci zaměřenou právě na uvedení produktů Mac.

Co lze od keynote Scary Fast očekávat?

Dle názoru Gurmana se pravděpodobně staneme svědky představení nového 24" iMacu, kterému se nedostalo jakékoliv hardwarové aktualizace zhruba 2,5 roku, je tak jediným počítačem z nabídky cupertinského giganta, jenž spoléhá stále „jen“ na procesor M1. Stejný zdroj dále uvádí, že bychom se měli dočkat také nových 14" a 16" MacBooků Pro. U nich by měl být hlavní novinkou mírně vylepšený displej. Podle DigiTimes by se konkrétně mělo jednat o energeticky efektivnější miniLED panely. Na akci by měly debutovat také nové čipsety M3 Pro a M3 Max, které by se měly objevit právě v nových zařízeních Mac a na které by mohl Apple narážet názvem akce Scary Fast.

V říjnu jsme byli také již několikrát svědky představení nových iPadů, ovšem analytik Ming-Chi Kuo naznačuje, že se jejich aktualizací možná dočkáme až v příštím roce. Jen pro připomenutí, poslední akce Applu s názvem Wunderlust se odehrála 12. 9. a dočkali jsme se na ní představení nových Apple Watch i iPhonů, jak si můžete prohlédnout v našem souhrnném videu.