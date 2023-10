Vyhlížíte nové iMacy a MacBooky Pro? Apple je zřejmě odhalí co nevidět

Příznivci iMaců by se měli dle prognóz Marka Gurmana brzy dočkat uvedení nové generace. Podle jeho informací se dočkáme oznámení už v průběhu tohoto týdne a naznačuje to podle něj i prodlužující se doba dodání současných modelů.

NEW: Apple’s iMacs and MacBook Pros are in extremely short supply online and at retail stores. And new models may be coming soon: the company is likely planning a Mac related launch event at the end of this month. https://t.co/3xwhck5JBs