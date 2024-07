Válí se vám doma staré Apple Watch a navíc teskníte po iPodu? Zkuste TinyPod

Dávno předtím, než jsme se zhýčkali možností přehrávat hudbu takřka na čemkoliv a z čehokoliv, existovala kouzelná krabička od Applu jménem iPod. Právě ta způsobila revoluci v oblasti hudebního poslechu (nejen) na cestách. Pověstný iPod byl nabízen v několika provedeních a proslavil se třeba i ovladačem v podobě kolečka (tzv. Click Wheel) a na svou dobu i neuvěřitelně velkou kapacitou úložiště, která u první generace osazené klasickým HDD činila 5 GB. Doba pochopitelně postoupila a spíše než to, kde hudbu uložíme, řešíme to, na jakých sluchátkách a skrze kterou streamovací platformu budeme naše oblíbené interprety poslouchat. Příznivci iPodů každopádně nyní mohou zavzpomínat na iPod s jedním cenově dostupným gadgetem. Nepotřebují přitom nic jiného než volné Apple Watch.

