mobilenet.cz na sociálních sítích

Apple představuje novou kolekci Pride. Volit můžete barevný řemínek či tapety

Michal Pavlíček
3
Apple představuje novou kolekci Pride. Volit můžete barevný řemínek či tapety
Fotografie: Apple
  • Představen byl tkaný sportovní řemínek s 11 barvami
  • Nechybí také nový ciferník pro Apple Watch ladící s řemínkem

Apple odhalil novou edici sportovního řemínku Pride Collection Sport Loop pro rok 2026, která je určena pro modely Apple Watch ve velikostech 40 mm, 42 mm a 46 mm. Tato novinka je již k dispozici v oficiálním obchodě Applu za cenu 1 290 Kč, bez ohledu na to, o jak široký řemínek se jedná.

Apple Pride 2026

Řemínek sází na precizní zpracování z nylonových vláken, do kterých je vetkáno spektrum 11 barev. Apple využil techniku vrstveného tkaní, díky které jedna barva plynule přechází v druhou, což na povrchu náramku vytváří dojem hloubky a neustálého pohybu. Design je navržen tak, aby byl zářivý a radostný, přičemž má odrážet rozmanitost a unikátní identity LGBTQ+ komunit po celém světě.

Apple se otevírá světu: iOS brzy umožní plné propojení s hodinkami jiných značek
Přečtěte si také

Apple se otevírá světu: iOS brzy umožní plné propojení s hodinkami jiných značek

Displej hodinek může nově doplnit speciální ciferník s názvem Pride Luminance. Ten je navržen tak, aby barvy na obrazovce dynamicky reagovaly a „lámaly se“ při pohybu zápěstí. Uživatelé mají na výběr ze dvou geometrických vzorů: radiálního a vertikálního. Ciferník lze dále personalizovat pomocí široké palety doplňkových barev.

Apple Pride 202ž

Softwarové novinky nekončí pouze u hodinek. Společně s řemínkem Apple vydal také novou dynamickou tapetu pro iPhony a iPady. Ta designově ladí s motivem řemínku a ciferníku a rovněž nabízí uživatelům možnost přizpůsobit si barevné schéma podle vlastního vkusu.

tisková zpráva, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
To je stále v kurzu?
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Mara Studna
Mara Studna
Naprostá s prominutím Debilita😀😀😀
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze