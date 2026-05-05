Apple představuje novou kolekci Pride. Volit můžete barevný řemínek či tapety

Apple odhalil novou edici sportovního řemínku Pride Collection Sport Loop pro rok 2026, která je určena pro modely Apple Watch ve velikostech 40 mm, 42 mm a 46 mm. Tato novinka je již k dispozici v oficiálním obchodě Applu za cenu 1 290 Kč, bez ohledu na to, o jak široký řemínek se jedná.
Řemínek sází na precizní zpracování z nylonových vláken, do kterých je vetkáno spektrum 11 barev. Apple využil techniku vrstveného tkaní, díky které jedna barva plynule přechází v druhou, což na povrchu náramku vytváří dojem hloubky a neustálého pohybu. Design je navržen tak, aby byl zářivý a radostný, přičemž má odrážet rozmanitost a unikátní identity LGBTQ+ komunit po celém světě.
Displej hodinek může nově doplnit speciální ciferník s názvem Pride Luminance. Ten je navržen tak, aby barvy na obrazovce dynamicky reagovaly a „lámaly se“ při pohybu zápěstí. Uživatelé mají na výběr ze dvou geometrických vzorů: radiálního a vertikálního. Ciferník lze dále personalizovat pomocí široké palety doplňkových barev.
Softwarové novinky nekončí pouze u hodinek. Společně s řemínkem Apple vydal také novou dynamickou tapetu pro iPhony a iPady. Ta designově ladí s motivem řemínku a ciferníku a rovněž nabízí uživatelům možnost přizpůsobit si barevné schéma podle vlastního vkusu.
