Apple právě překonal neskutečný milník – prodal 3 miliardy iPhonů

Fotografie: Apple

Apple dosáhl dalšího historického milníku. Jak můžete vidět níže, viceprezident marketingu Greg Joswiakpři při příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků společnosti oznámil, že Apple prodal již 3 miliardy iPhonů.

3 billion iPhones sold!



Thank you to everyone who’s made iPhone such an important part of their lives. I’m incredibly excited for what’s ahead! — Greg Joswiak (@gregjoz) July 31, 2025

Jak doplňuje The Verge, když Apple v roce 2007 představil první iPhone, trvalo devět let, než překonal hranici jedné miliardy prodaných kusů. Druhá miliarda přišla o pět let později v roce 2021 a třetí už za pouhé čtyři roky. Impozantní, co více na to říct?