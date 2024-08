V ČR roste obliba lokátorů. Používáte je také?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zboží.cz vydalo zajímavou zprávu, v níž mapuje zájem Čechů o sledovací zařízení. Podle dat firmy, která patří pod Seznam.cz, se počet zobrazení produktů v kategorii lokátorů na Zboží.cz meziročně zvýšil o 9 %, počet prokliků na konkrétní produkty pak rostl konkrétně o 46 %.

„Lokátory využívají různé technologie, včetně GPS, k přesnému určování polohy. Mohou také sloužit jako SOS tlačítka pro děti nebo seniory,” říká Kateřina Nejedlá, datová analytička Zboží.cz a dodává, že nejčastěji vyhledávané lokátory jsou ty vybavené GPS. „Lidé mohou lokátory na srovnávači Zboží.cz vybírat dle potřeby a vybrat ten cenově nejvýhodnější. Nákupní rádce totiž srovnává ceny vybraných produktů na českých e-shopech, a navíc přináší i jejich hodnocení,“ radí Kateřina Nejedlá.

Růstu poptávky samozřejmě odpovídá i větší zájem ze strany prodejců na Zboží.cz, kteří nabídku postupně rozšiřují a aktuálně je v nabídce 342 různých lokátorů, z nichž některé nabízí i funkci odposlechu (jako například ten on značky Naauu).

Které lokátory jsou v ČR nejoblíbenější?

„Je zajímavé, že uživatelé Zboží.cz se o lokátory zajímají více během podzimních měsíců, kdy se dny krátí a tma přichází dříve. Lze usuzovat, že v tomto období lidé dbají na bezpečnost dětí, svých mazlíčků a majetku více,“ komentuje zájem o lokalizační zboží Kateřina Nejedlá. Podělila se navíc i o to, o které lokátory je největší zájem. Asi však nikoho nepřekvapí, že je to například Samsung Galaxy SmartTag2 či Apple AirTag, z méně známých značek je to pak Lamax Electronics GPS Locator či Naau GF-07 GPS.

Používáte lokátory? A k čemu? Podělte se s námi o vaše zkušenosti v diskuzi níže.