Výhercem Samsungu Galaxy S26 z naší exkluzivní soutěže se stává...

Letošní představení nových Samsungů z řady Galaxy S proběhlo na mobilenet.cz ve velkém stylu – na počest této významné události jsme (nejen) pro všechny fanoušky značky Samsung připravili ve spolupráci se společností Samsung speciální komentovaný on-line přenos. V rámci vysílání jsme novinky důkladně okomentovali, přičemž možnosti slyšet náš názor a první dojmy využilo hned několik tisíc z vás. Děkujeme!
Komentované představení novinek z rodiny Galaxy S od Samsungu – mobilecast #special – Sledujte naživo a zapojte se do soutěže
Kdo se díval, dozvěděl se mezi prvními i o naší speciální soutěži, a to rovnou o špičkový Samsung Galaxy S26, který věnoval partner vysílání – společnost Samsung. I tentokrát bylo zadání jednoduché – stačilo okomentovat náš stream a následně vyplnit on-line formulář u nás na webu. Jsme rádi, že této možnosti využilo hned několik tisíc z vás.
O co se hrálo?
Jak už jsme zmínili, výherce si odnese zcela nový Samsung Galaxy S26. Tato špičková novinka od Samsungu zaujme extrémně kompaktním tělem, perfektním AMOLED displejem, ale rovněž výkonem, který si vlajková loď zaslouží. Galaxy S26 je základním stavebním kamenem nabídky nové řady Galaxy S26, takže zvládá prakticky vše, co si jen od nového smartphonu můžete přát, tedy včetně pokročilého zabezpečení Samsung KNOX a balíku AI nástrojů Galaxy AI.
Otázka a správná odpověď
Jak tenkými rámečky displeje se pyšní právě Samsung Galaxy S26?
Správná odpověď: 1,37 mm
Výhercem se stává...
Zuzana S., které tímto srdečně blahopřejeme!
